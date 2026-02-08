Islas Feroe, el balón de fútbol geopolítico al que las potencias mundiales quieren echarle el lazo: "Regresa la Guerra Fría"

Las Islas Feroe, situadas entre Islandia, Noruega y al norte de Gran Bretaña, despiertan un gran interés en países como Rusia o China, debido a su posición geoestratégica. En la imagen, un submarino estadounidense en aguas feroesas. Gobierno de las Islas Feroe

1.500 kilómetros separan Nuuk, la capital de Groenlandia, tan ansiada por el mandatario estadounidense Donald Trump, de las Islas Feroe. Y 1.300 dividen este archipiélago de Copenhague. Se halla entre Islandia y Noruega y al norte de Gran Bretaña. A las puertas del Ártico.

La crisis que atraviesa Groenlandia propicia, aún más, que otro territorio danés desee tener su "propio Estado". Y este es el caso de las Islas Feroe.

Según publica el diario The New York Times, los habitantes de esta región danesa situada en el Atlántico Norte llevan décadas anhelando la independencia.

Objetivo de China y Rusia

El archipiélago se divide en 18 islas, caracterizadas por su belleza y los fuertes vientos que la azotan. Tienen su "compleja y propia" historia, que se agrava con el conflicto que envuelve a su isla vecina, Groenlandia, con el huésped de la Casa Blanca tras su intento de control.

Con una población de 55.000 habitantes, las Islas Feroe se han convertido en el objetivo de las superpotencias mundiales, como es el caso de China o Rusia.

Las flotas pesqueras europeas, los buques de guerra estadounidenses y los submarinos rusos navegan por estas aguas. De hecho, hace años, una empresa china trató de hacerse con el sistema de telecomunicaciones del archipiélago.

"Sólida" economía local

Parece un lugar idílico. Donde todo funciona como un reloj. Con una precisión mayúscula. El diario neoyorquino destaca la especialidad culinaria: el cordero fermentado. Así como el salmón exportado a través de sus granjas que facturan mil millones de dólares en todo el mundo.

Otro punto destacable de las islas danesas es el tráfico. Circula "con fluidez" por la "impresionante" red de túneles que atesora el archipiélago. Incluso se ha levantado una rotonda bajo el mar.

A diferencia de Groenlandia, que depende "en gran medida" de las subvenciones danesas, las Islas Feroe han desarrollado una "sólida economía local".

Los feroeses viven con un "alto nivel de vida y con los medios para independizarse de Dinamarca y emprender su propio camino. Según el periódico estadounidense, el independentismo ha ido en auge en los últimos años.

"Guerra fría"

El plan de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca saltó todas las alarmas. Este acto hizo que la región se acercase a su colonizador. Y las Islas Feroe suspendieron sus negociaciones con Copenhague sobre "una mayor autonomía".

"Groenlandia y Dinamarca están en una mala situación", sostuvo el primer ministro feroés, Aksel V. Johannesen. "Hay un amplio acuerdo político de que nuestra relación con Dinamarca debe cambiar", agregó el mandatario.

Los analistas geopolíticos observan de cerca estas islas, a pesar de que captan menos la atención que Groenlandia. "La antigua Guerra Fría está regresando", comentó Hogni Hoydal, exministro de Asuntos Exteriores de las Islas Feroe y una de las voces más destacadas del independentismo. "Y nosotros estamos en el centro", apostilló.

Punto naval clave

Las Islas Feroe se hallan en uno de los puntos de "estrangulamiento" navales más importantes del mundo. Asimismo, es una de las principales rutas de Rusia entre el Ártico y el Atlántico.

La vía fluvial GIUK Gap, por sus siglas en inglés, debe su nombre a las regiones que la rodean: Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Cuenta con 320 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y es utilizada por la OTAN.

La alianza atlántica intensificó los patrullajes allí el año pasado, así como por los submarinos nucleares rusos que partieron de Murmansk, la principal base submarina de Moscú en la zona del Ártico.

Las Islas Feroe "son desproporcionadamente importantes", aseguró Troy J. Bouffard, director del Centro para la Seguridad y Resiliencia del Ártico en la Universidad de Alaska Fairbanks.

A pesar de que J. Bouffard comparó el número de población groenlandesa con la de un suburbio estadounidense, el archipiélago está situado "en el medio de uno de los puntos de tránsito más importantes para nuestro principal adversario": China.

Huawei y guerra en Ucrania

En 2019, China trató de que su gigante de las telecos, Huawei, modernizara la red de las islas a cambio de un aumento de las relaciones bilaterales comerciales.

La Administración Trump declaró a la empresa como una "amenaza" para la seguridad nacional. Esto hizo que se ejerciera una "enorme presión" sobre los políticos feroeses para que la entidad no opere allí.

Atendiendo a la información difundida por el Ministerio de Exteriores de las Islas Feroe, varios submarinos estadounidenses y barcos de otros países de la OTAN han aparecido en los puertos de la región.

Tras el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, la mayoría de los países europeos rechazan que los navíos rusos atraquen en sus puertos. Pero las Islas Feroe no pusieron este veto a Moscú.

Algunos políticos feroeses temen que Rusia esté utilizando los barcos para realizar vigilancia o incluso planear sabotajes. Varios cables submarinos importantes en Escandinavia y el Báltico han sido cortados en los últimos años, y Rusia sigue siendo el principal sospechoso.

"Realmente no sabemos qué están haciendo los barcos rusos", indicó Sjurdur Skaale, representante las Islas Feroe en el Parlamento de Dinamarca.