Imputan a 10 hombres por drogar y violar a un niño de 5 años en Francia con la "complicidad" de su padre

Diez hombres de entre 29 y 50 años han sido imputados en el norte de Francia sospechosos de haber violado a un niño de 5 años bajo sumisión química y con el visto bueno de su padre, según ha informado este martes la Fiscalía de Lille.

La violación del menor fue grabada y compartida en varias aplicaciones.



En un comunicado la Fiscalía ha explicado que el progenitor habría entregado a su propio hijo a los 10 adultos encausados por "violencias sexuales agravadas por el uso de sustancias químicas".

El padre del menor ha sido acusado de "agresión sexual incestuosa" y "complicidad en violación agravada y agresión sexual en detrimento de su hijo".

Violado en una fiesta

Los hechos investigados ocurrieron hace menos de un año, el 14 de febrero de 2025 durante una fiesta de chemsex, en la que se usan drogas psicoactivas con el objetivo de tener relaciones sexuales.

A esa fiesta el padre acudió con su hijo de cinco años, que fue víctima de violaciones por parte de los acusados.

Un día después, y tras una filtración, la policía detuvo a cuatro personas. Dos eran los organizadores y uno de ellos se suicidó el pasado mes de junio cuando se encontraba en prisión preventiva.

Cadena perpetua

Todos los participantes, 10, de esta violación han sido detenidos.



Los cargos contra todos ellos incluyen además "violación y agresión sexual con tortura o actos de barbarie" y "administración, sin el conocimiento ni el consentimiento de un menor de 15 años, de una sustancia que pueda afectar su juicio o el control de sus acciones con el fin de cometer una violación o agresión sexual ".

La pena máxima por el delito de violación con tortura o actos de barbarie es cadena perpetua, según la Fiscalía de Lille, que señaló en su nota que el niño recibe atención especializada y está al cargo de su madre, de quien el padre estaba separado ya antes de los abusos a los que sometió a su hijo.

El pasado enero también fue detenido un camionero por tener en su móvil el vídeo de la violación. Está acusado de posesión de pornografía infantil y de no informar a las autoridades de un abuso a un menor, un delito tipificado con hasta cinco años de prisión.