El restaurador que pintó un ángel con la cara de Meloni, obligado a borrar el rostro: "Me lo ordenó el Vaticano"

La primera ministra italiana Giorgia Meloni y el ángel supuestamente con su rostro en la Basílica de San Lorenzo in Lucina de Roma. Reuters

La cara del fresco del ángel que guardaba un gran parecido con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y que apareció en una céntrica iglesia de Roma tras una reciente restauración ha sido cancelada tras la polémica que levantó.

"Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano", aseguró este miércoles al diario La Repubblica el restaurador Bruno Valentinetti, de 83 años, que vive en la iglesia de San Lorenzo in Lucina y a quien el párroco le había encargado la restauración del fresco, que está fechado en el año 2000.

"Anoche lo borré. Me da igual. Sigo diciendo que ella no era la primera ministra, pero la Curia así lo quiso, y lo borré", agregó.

Curiosos fotografían el ángel restaurado con el rostro de Meloni en la iglesia de San Lorenzo in Lucina. Vincenzo Livieri Reuters

El vicario del papa y obispo de Roma León XIV, el cardenal Baldo Reina, expresó en una nota su "decepción por lo sucedido" y adelantó que iniciaría "de inmediato las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los implicados".

Agregó además que "las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser objeto de mal uso ni explotación, ya que su único propósito es apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria", lo que indicaba que pediría la eliminación de la supuesta cara de Meloni del fresco.

La broma de Meloni

Ahora los trabajos se centrarán en la restauración de la imagen original, según recoge el diario romano, que indica que la Superintendencia Especial de Roma, a petición del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, inició de inmediato una investigación de archivo para localizar documentación tanto fotográfica o dibujos del proyecto de la pintura original en la Capilla del Crucifijo, creada en el año 2000.

Varias reuniones y conversaciones entre la Superintendencia, el propietario (el Fondo para los Edificios de Culto), la Oficina para los Edificios de Culto del Vicariato de Roma y monseñor Daniele Micheletti, párroco de San Lorenzo en Lucina, llevaron a la eliminación del rostro de la mandataria.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, bromeó este sábado con un mensaje en sus redes sociales: "No, definitivamente no me parezco a un ángel", escribió en Facebook junto con el emoji de una cara que ríe.

La noticia fue publicada este sábado por el diario La Repubblica, que explicó que sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya en la Basílica de San Lorenzo in Lucina se encuentran los frescos de dos ángeles.

Uno de ellos apareció en los últimos días con una nueva cara que se parece a la de Meloni, muy diferente a la figura alada que existía antes sosteniendo un pergamino y en el que se puede observar lo que parece un mapa de Italia y enfrente de otro ángel que ofrece la corona al soberano.

Aunque el restaurador negó que fuese la primera ministra, el parecido era tal que provocó las protestas de la oposición y de varias asociaciones. La basílica se convirtió además estos días en un lugar de peregrinación para turistas y curiosos que querían apreciar si verdaderamente el ángel se parecía a la mandataria italiana.