Un pasajero sin billete mata de una paliza a un revisor de tren en Alemania durante un control al intentar expulsarlo

Las claves nuevo Generado con IA Un revisor de tren en Alemania murió tras ser atacado violentamente por un pasajero sin billete durante un control. El presunto agresor, un joven griego de 26 años sin residencia en Alemania, fue detenido y está acusado de homicidio en grado de tentativa. El ataque ocurrió en el tren regional entre Kaiserslautern y Saarbrücken, justo después de salir de la estación de Landstuhl. Deutsche Bahn ha convocado un minuto de silencio nacional en memoria del empleado fallecido y condenó el brote de violencia.

Un revisor de un tren regional de Alemania fue atacado violentamente el lunes por la noche por un pasajero durante un control de billetes y finalmente falleció a causa de sus heridas, según ha informado la compañía ferroviaria Deutsche Bahn (DB) en un comunicado.



El presunto atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, este atacó al empleado ferroviario.



El revisor, identificado como Serkan C., resultó gravemente herido en el ataque -que se produjo nada más salir el tren de la estación de Landstuhl, en el distrito de Kaiserslautern- por los puñetazos que le asestó en la cabeza el presunto agresor.



El empleado ferroviario tuvo que ser reanimado en el lugar y ser trasladado a un hospital en estado crítico.



Finalmente, murió por la gravedad de las heridas.



El detenido, un ciudadano griego sin residencia en Alemania, según la cadena de televisión NTV, se encuentra entretanto en prisión preventiva acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.



"Todos nosotros en Deutsche Bahn condenamos con la mayor firmeza este terrible estallido de violencia y la muerte completamente absurda de nuestro compañero. Todos debemos plantearnos la pregunta de por qué se producen una y otra vez este tipo de brotes de violencia. Nosotros —la política y la sociedad— debemos dar respuestas", señaló la jefa de DB, Evelyn Palla.



DB ha convocado a todos los trabajadores ferroviarios y a todos los pasajeros que lo deseen a un minuto de silencio a nivel nacional