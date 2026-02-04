La OTAN planifica su misión en Groenlandia entre amenazas del Kremlin: "Si EEUU despliega armas allí, tomaremos medidas"

El interés de Trump por Groenlandia preocupa a sus habitantes y políticos locales, quienes denuncian presión psicológica y rechazan la venta de la isla.

Rusia ha advertido que tomará medidas si Estados Unidos instala sistemas de defensa aérea en Groenlandia, destacando la tensión geopolítica en la región ártica.

El plan contempla maniobras regulares de buques de guerra, control aéreo reforzado y presencia temporal de fuerzas terrestres en la isla, rica en recursos naturales.

La OTAN prepara la misión 'Centinela del Ártico' para reforzar la vigilancia militar en Groenlandia, tras un acuerdo marco entre Trump y el secretario general de la Alianza.

La OTAN se ha puesto manos a la obra para templar los ánimos en Groenlandia, la isla semiautónoma bajo soberanía danesa que Donald Trump quiere adquirir a golpe de talonario. "Está en marcha la planificación de una actividad reforzada de vigilancia de la OTAN, llamada Centinela del Ártico", anunció este martes el coronel estadounidense Martin O'Donnell, portavoz del Mando Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, que confirmaba la información adelantada esa misma mañana por el semanario alemán Der Spiegel.

Dos semanas después del encuentro en Davos entre el mandatario estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que establecieron, en palabras del propio Trump, "el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia", la Alianza mueve ficha para demostrar a la Casa Blanca que la seguridad del Ártico es un asunto que le interesa.

El despliegue militar todavía no se ha materializado. De momento, sólo son planes, y O'Donnell no quiso entrar en detalles. De acuerdo con la información de Der Spiegel, sin embargo, la orden salió de la oficina de Alexus G. Grynkewich, otro general estadounidense, que pidió iniciar los preparativos para reforzar la vigilancia en la isla del Ártico, rica en recursos naturales.

El semanario alemán sostiene que el primer borrador de plan de operaciones contempla llevar a cabo maniobras regulares de buques de guerra, un mejor control del espacio aéreo mediante cazas de la alianza y la presencia de pequeños contingentes de fuerzas terrestres que podrían establecerse de forma temporal en la isla del Ártico. Es un paso ambicioso, un paso que Rutte habría acordado con Trump.

Los ministros de Defensa de la OTAN podrían debatir en Bruselas el primer borrador tan pronto como la semana que viene. Es el único modo de apaciguar al inquilino de la Casa Blanca, obsesionado con la seguridad de lo que definió durante su discurso en el Foro de Davos como "un trozo de hielo en mitad del océano".

Trump reitera que Groenlandia es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos —aunque la palabra "Groenlandia" ni siquiera aparece en la Estrategia de Seguridad Nacional que su Departamento de Estado publicó en noviembre—, y que sólo Estados Unidos puede defenderla de las amenazas que representan Rusia y China.

En Davos, Trump renunció a utilizar la fuerza para imponer su ley, pero confirmó su interés en negociar con Dinamarca la compra de una isla cuyos habitantes dicen no estar en venta.

En Nuuk no bajan la guardia. Per Berthelsen, miembro del Comité de Reglamento del Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut), se reconoce víctima del "terror psicológico" del presidente de Estados Unidos: "Es evidente que sus amenazas han influido tanto en mí como en mis colegas".

"Trump ha dado tantos motivos distintos que me siento confundido, porque de las razones que ha esgrimido podrían haberse resuelto mediante un diálogo cultivado, en respeto mutuo, como aliados y sobre la base de posibilidades ya existentes", apunta en conversación con este periódico el diputado del liberal Demokraatit, el partido del primer ministro Jens Frederik Nielsen. "Pero, desde mi punto de vista personal, hay un deseo fanático de aumentar el tamaño territorial de Estados Unidos en kilómetros cuadrados".

En Moscú temen que la crisis en el seno de la OTAN, instigada por Trump, acabe reforzando la posición conjunta de los aliados en el Ártico, una región estratégica donde el Kremlin también tiene intereses. Por eso, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, advirtió que "si se instalan numerosos sistemas de defensa aérea estadounidenses en Groenlandia, Rusia tomará medidas".

La mano derecha del jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, no concretó cuál sería la eventual respuesta de Moscú, pero recordó que este jueves vence el New START, un acuerdo que Rusia y Estados Unidos firmaron en 2010 y que limita el número de "armas estratégicas" que ambos países pueden tener apuntando a sus respectivas ciudades.