Los nuevos correos de Epstein se cobran su primera víctima en Reino Unido: dimite el ex embajador Peter Mandelson

Las claves nuevo Generado con IA Peter Mandelson, ex embajador británico en EE.UU., dimite de la Cámara de los Lores tras revelarse correos que lo vinculan con Jeffrey Epstein. Los correos filtrados muestran que Mandelson habría enviado información confidencial del Gobierno británico a Epstein y recibido pagos de 75.000 dólares entre 2003 y 2004. El primer ministro Keir Starmer inició el proceso para retirar el título de 'lord' a Mandelson, calificando sus acciones de "vergonzosas". La Policía Metropolitana de Londres investiga posibles casos de mala conducta en un cargo público relacionados con este caso.

El ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, ha anunciado que dejará a partir de este miércoles su escaño en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento, tras salir a la luz una serie de correos electrónicos que lo vinculaban con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, incluidos algunos que aparentemente filtraron comunicaciones confidenciales del Gobierno de Reino Unido.

El exministro laborista toma esta decisión después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que había iniciado el proceso de retirar Mandelson el título de 'lord' y su correspondiente asiento vitalicio en la segunda cámara.

El premier británico señaló que Mandelson ha "defraudado" a Reino Unido por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó su oficina de Downing Street.

Sin embargo, aunque la Ley de Reforma de la Cámara de los Lores de 2014 permite que renuncie a su cargo como miembro de la Cámara Alta, a lo que no puede renunciar, en ningún caso, es a su título nobiliario. Éste último sólo puede eliminarse mediante una ley del Parlamento.

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington por este motivo, con Epstein se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EEUU.

Este supuesto envío de correos electrónicos sobre asuntos gubernamentales altamente sensibles es "vergonzoso", indicó el primer ministro a los demás miembros del Ejecutivo en la reunión de los martes.

De acuerdo con los archivos liberados el pasado viernes por el Departamento de Justicia de EEUU, Mandelson le pasó material a Epstein mientras era ministro en el Gobierno del laborista Gordon Brown.

El domingo, Mandelson abandonó el Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" por las nuevas revelaciones.

Pagos e información sensible

Según los correos que han salido a la luz, el pederasta pagó a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Los documentos parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno de Reino Unido sobre un impuesto relacionado con las bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?" La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".

La Policía Metropolitana de Londres (Met confirmó el lunes que está investigando una serie de informes sobre supuesta "mala conducta en un cargo público".