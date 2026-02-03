La Fiscalía pide cinco años de inhabilitación para Marine Le Pen sin ejecución inmediata por uso indebido de fondos de la UE

La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen a su salida del tribunal de París en la Ile de la Cité. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha solicitado cinco años de inhabilitación para Marine Le Pen por malversación de fondos europeos. Se pide también una condena de cuatro años de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico. La fiscalía reclama, además, una multa de 100.000 euros contra Marine Le Pen.

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata.

Además, solicita cuatro años de prisión, aunque sólo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

