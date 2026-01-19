El socialista António José Seguro y el ultra André Ventura se disputarán la presidencia de Portugal en la segunda vuelta

Las claves nuevo Generado con IA António José Seguro (socialista) y André Ventura (ultraderecha) se disputarán la presidencia de Portugal en segunda vuelta el 8 de febrero. Con el 98,75% escrutado, Seguro obtiene el 31% de los votos y Ventura el 23,65%; el liberal João Cotrim de Figueiredo quedó en tercer lugar. La participación electoral superó la de anteriores comicios, alcanzando el 45,51% hasta las 16:00, frente al 39,24% de 2021. El primer ministro y líder del PSD, Luís Montenegro, anunció que su partido no dará consigna de voto ni participará en la campaña de la segunda vuelta.

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, con el 98,75% de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 31% de los sufragios, seguido de Ventura, con el 23,65%.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,82% de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes más atrás.

El candidato ultra Ventura celebra los resultados. Pedro Nunes Reuters

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura del Estado.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51%, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24%.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.

Seguro llegó a la sede de su candidatura, en el Centro Cultural de Caldas da Rainha, para comparecer, pero en sus únicas declaraciones hasta el momento ha explicado que no hará declaraciones hasta que haya resultados oficiales. "Tendremos oportunidad de hablar cuando haya resultados oficiales".

Mientras, en la sede del partido Chega, los datos han sido celebrados con entusiasmo. Los simpatizantes de Ventura reunidos en el Hotel Marriott de Lisboa han aplaudido y han coreado consignas como "¡Victoria!" o "¡Ventura!".

"Hoy era para liderar la derecha. Mañana será para unir a la derecha", ha destacado el dirigente de Chega, que ha pedido calma hasta que haya resultados definitivos. "Ahora voy a reunir al equipo de campaña para estudiar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Solo hay un camino", ha apuntado.

Para Ventura, Portugal tendrá que elegir "si devolver al socialismo al poder o no". "El socialismo no debe volver al poder en Portugal", ha remachado.

Precisamente el primer ministro de Portugal y líder del PSD, Luís Montenegro, ha anunciado que su formación no va a dar ninguna consigna de voto de cara a la segunda vuelta. "El PSD no participará en la campaña presidencial (...). Su espacio político no estará representado en esta segunda vuelta", ha explicado. "No vale la pena que andemos con juegos políticos", ha argumentado.

"Aceptamos la elección con humildad democrática", ha señalado antes de agradecer la labor de su candidato, Marques Mendes. "Cumpliremos con la elección de los portugueses".