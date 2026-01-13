Más de 300 agricultores aparcan sus tractores ante edificios emblemáticos de París para protestar por el Mercosur

Los agricultores franceses han 'plantado' sus tractores ante el Arco del Triunfo de París. Reuters

Unos 350 tractores han entrado esta madrugada en París, autorizados por el Gobierno y, después de realizar un recorrido desde el noreste que les llevó por los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia, una parte de ellos se han apostado junto a la Asamblea Nacional para protestar por el acuerdo UE-Mercosur.

Según cuenta el diario Le Figaro, los tractores forman ahora mismo una larga fila desde el Quai d'Orsay hasta el Arco del Triunfo.

Ese mismo periódico señala que los manifestantes han aparcado sus tractores y se han dirigido a cafeterías del centro de la ciudad.

Un joven agricultor bromeaba al mencionado con que iban a tomar algo antes de cenar: "Después de todo, llevamos despiertos desde la una de la madrugada", ha dicho al mencionado Le Figaro.

A pesar de que los tractores están detenidos frente a edificios emblemáticos de París, el ambiente es relajado y no ha habido incidentes hasta el momento.

Desde la Prefectura de Policía de París se esfuerzan en subrayar que esta movilización, dirigida por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA, el primer sindicato del sector), se ha hecho con una declaración de manifestación previa.

Una forma de subrayar la diferencia con la acción que la pasada semana llevó a cabo la Coordinación Rural, un sindicato con una operativa mucho más radical, que se saltó la prohibición de que los tractores entraran a la capital y presionó ante los bloqueos de las fuerzas del orden para plantarse en lugares emblemáticos como la torre Eiffel.

Tractores de los agricultores franceses aparcados ante la Asamblea Nacional, en París. Reuters

Más allá de esta cuestión, la iniciativa de la FNSEA es una forma de reclamar a las autoridades francesas "acciones concretas e inmediatas" en defensa de una soberanía alimentaria que el sindicato considera "en peligro", en particular con el voto de la Unión Europea (UE) el pasado viernes en favor del acuerdo con Mercosur, pese a la oposición de Francia y de algunos otros países.

Frente al ambiente de tranquilidad que se respiraba en las calles de París, esta mañana se han producido escenas de tensión durante el bloqueo de la autopista A64 en Carbonne, cerca de Toulouse, donde se había desplegado un fuerte dispositivo de las fuerzas del orden, con unos 200 agentes, según BFMTV, para desmantelarlo.

La protesta en ese punto de la autopista se ha mantenido de forma ininterrumpida desde el 12 de diciembre, organizada por un colectivo, "los ultras de la A64", al margen de los sindicatos agrícolas, contra el acuerdo UE-Mercosur.

Pero también contra el protocolo del Gobierno para la dermatosis nodular, que obliga al sacrificio de todos los animales de una explotación cuando se declara un caso.

La cuestión del acuerdo UE-Mercosur es la justificación que sirve de base para dos mociones de censura a las que tiene que hacer frente esta semana el primer ministro, Sébastien Lecornu, presentadas por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.