Investigan por "homicidio e incendio por negligencia" a la pareja de franceses que gestionaba el bar de los Alpes

Jacques Moretti y Jessica Moretti eran dueños del bar-discoteca donde han muerto más de 40 personas.

Los fiscales suizos han abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaba el bar-discoteca donde tuvo lugar el incendio que causó la muerte de 40 personas en Nochevieja.

"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado este sábado la Policía del Canton de Valais, que ha insistido que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.

Los dueños del bar Le Constellation, situado en la estación de esquí de Crans-Montana, son Jacques Moretti, de 49 años, y su esposa Jessica, de 40.

En declaraciones al diario La Tribune de Genève, ambos han dicho sentirse "devastados" y han defendido que el establecimiento cumplía todas las normas de seguridad.

"Todo se hizo según los protocolos. No podemos dormir ni comer. Estamos muy mal", han afirmado en una entrevista al citado periódico.

Jacques y Jessica Moretti son dos empresarios de origen corso que llegaron a los Alpes en la década de los 2000 y que en 2015 adquirieron el establecimiento. Hasta entonces era un local abandonado.

Tras 100 días de renovaciones intensas, lo reabrieron con una oferta que incluía charcutería corsa, licor de mirto y whisky insular. El bar contaba con 14 pantallas de televisión para ver deportes, sobre todo fútbol.

Pese a encontrarse en una zona de lujo, era mucho más económico que otros locales aledaños, acostumbrados a recibir perfiles adinerados.

La dueña estaba en el interior del local durante el incidente, aunque pudo escapar con quemaduras en el brazo. El copropietario se encontraba en otro establecimiento cercano que también es de su propiedad.

Algunos de sus trabajadores fallecieron durante el incidente.

Identificación de cuerpos

El incendio causó 40 muertos y al menos 119 heridos, según las autoridades.

A medida que se va identificando a muchos de los heridos, las familias afrontan ahora una angustiosa espera para conocer información sobre quiénes siguen desaparecidos.

Las autoridades ya han identificado a los primeros fallecidos, todos ellos suizos: dos mujeres, de 21 y 16 años; y de dos hombres, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias.

Sobre los heridos, han sido identificados 16 franceses, y hay otros nueve que se cree que estaban allí y están pendientes de localizar, lo que significa que algunos podrían formar parte de las víctimas mortales.

Asimismo, hay diez heridos que han sido transferidos desde Suiza para ser atendidos en hospitales franceses.

Desde el jueves y para aliviar la carga de los centros sanitarios suizos, y en particular de sus servicios especializados en quemados que se han visto saturados por el siniestro, las autoridades francesas habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

La causa probable del incendio fueron las bengalas colocadas en botellas de champán que se llevaron demasiado cerca del techo, según una investigación preliminar sobre el origen del fuego.