Reino Unido pagará 650 millones de euros a la Unión Europea para volver al programa Erasmus+ en 2027

Reino Unido pagará 570 millones de libras (650 millones de euros) a la Unión Europea para regresar en 2027 al programa comunitario de intercambio de estudiantes Erasmus+, del que decidió salirse en diciembre de 2020 por el Brexit. El entonces primer ministro, el conservador Boris Johnson, alegó que este sistema se había vuelto "extremadamente caro" y no ofrecía buena relación calidad-precio.

El Gobierno laborista de Keir Starmer ha cerrado este miércoles un acuerdo con la Comisión de Ursula von der Leyen para la "asociación" de Reino Unido a Erasmus+ desde 2027. Se trata de un paso más en el proceso de normalización de relaciones entre Bruselas y Londres tras el trauma del divorcio.

"La asociación del Reino Unido a Erasmus+ ofrecerá oportunidades significativas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud, tanto para personas del Reino Unido como de la Unión Europea, especialmente para las generaciones más jóvenes", aseguran ambas partes en un comunicado conjunto.

El Gobierno británico sostiene que solo en el primer año más de 100.000 personas en el Reino Unido podrían beneficiarse del programa.

En el curso 2019/20, último año completo antes de la salida del Reino Unido de Erasmus+, unos 18.300 estudiantes británicos estudiaron o realizaron prácticas en el extranjero, mientras que más de 30.500 jóvenes europeos llegaron a universidades británicas

"Volver a Erasmus+ es una gran victoria para nuestra juventud. Derriba barreras y amplía horizontes para que todos, independientemente de su origen, puedan estudiar y formarse en el extranjero", ha dicho el ministro británico de relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds.

"Los acuerdos de hoy demuestran que nuestra nueva asociación con la UE funciona y que hemos puesto las prioridades de la ciudadanía en el centro", ha destacado.

"Hoy damos nuevos pasos en nuestra renovada asociación estratégica entre la UE y el Reino Unido", ha celebrado la presidenta Von der Leyen. "Recuperamos Erasmus+ para nuestros jóvenes, abriéndoles la puerta a nuevas experiencias compartidas y amistades duraderas", ha escrito en su cuenta de X.

Londres presume de que ha arrancado a Bruselas un descuento del 30% respecto a las condiciones estándar para participar en el programa. "Esto garantiza un buen aprovechamiento del dinero de los contribuyentes británicos, al tiempo que asegura todos los beneficios de participación en Erasmus+", ha dicho el Gobierno británico en un comunicado.

El pago de 650 millones de euros sólo cubre el curso académico 2027/28. La contribución futura de Londres al programa de intercambio de estudiantes dependerá del presupuesto que acuerde la UE para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Sin embargo, el Gobierno de Starmer sigue desdeñando la oferta de la UE para firmar un acuerdo para facilitar la movilidad de los jóvenes entre 18 y 30 años. Los laboristas temen que un pacto de estas características suponga restablecer por la puerta de atrás la libre circulación de personas, uno de los ejes que impulsaron el voto a favor del Brexit.

El Reino Unido y la Comisión Europea también han concluido conversaciones exploratorias sobre la participación británica en el mercado interior de electricidad de la Unión Europea, cuyos detalles se darán a conocer en cartas que se publicarán en los próximos días.

"Una cooperación más estrecha en materia eléctrica traería beneficios reales para empresas y consumidores en toda Europa, fomentaría la inversión en el Mar del Norte y reforzaría la seguridad energética", señala el comunicado conjunto.