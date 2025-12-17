Putin censura el "revanchismo" de los "cerditos europeos" que anhelaban el desmoronamiento de Rusia para "despedazarla"

Las claves nuevo Generado con IA Vladímir Putin criticó el "revanchismo" de los líderes europeos, a quienes acusó de querer aprovechar un supuesto colapso de Rusia para obtener beneficios. Putin afirmó que, aunque las relaciones con Europa están tensas, espera que el diálogo se restablezca, tal como ha ocurrido con Estados Unidos. El presidente ruso aseguró que Rusia logrará sus objetivos en Ucrania, ya sea mediante la diplomacia o por la vía militar, y reiteró que no busca la guerra con Europa pero está preparada para ella. Putin acusó a los líderes europeos de adoctrinar a la población con el temor a una guerra con Rusia y de fomentar la histeria sobre una supuesta amenaza rusa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, censuró este miércoles las ideas "revanchistas" de los "cerditos europeos" que anhelaban el desmoronamiento de Rusia para despedazarla y quedarse con sus restos.

"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", proclamó el jefe del Kremlin en un discurso ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Según el mandatario, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá como ha ocurrido con EEUU.

"La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa", opinó.

A la vez, se mostró convencido de que esto ocurra con otras élites políticas en Europa, y no las que gobiernan en la actualidad. "En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", señaló.

Aseguró que en Europa se "está adoctrinando a la población con el temor de una guerra con Rusia" y acusó a sus líderes de "fomentar la histeria".

"He dicho repetidamente: esto es una mentira, un disparate, un puro disparate sobre una supuesta amenaza rusa para los países europeos. Pero esto se está haciendo de forma deliberada", defendió.

El mandatario reiteró que Rusia no busca la guerra con Europa, pero está lista paraella si esa es la elección de Europa.

"Rusia logrará sus objetivos"

En cualquier caso, Putin aseguró que Rusia logrará sus objetivos en Ucrania por medios diplomáticos o militares y que buscará ampliar allí una "zona de seguridad".

"En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferimos hacerlo y abordar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia", afirmó Putin.

"Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. La creación y ampliación de una zona de seguridad tapón también se abordará sistemáticamente", advirtió.

De las regiones de Ucrania que Rusia ha reclamado como su propio territorio, actualmente controla Crimea, alrededor del 90% de la región del Donbás y el 75% de Jersón y Zaporiyia.

Además, Rusia posee territorio en las regiones colindantes de Járkov, Sumy, Dnipropetrovsk y Nikolaev.