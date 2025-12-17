Los europeos ofrecen a Ucrania una fuerza multinacional, un ejército de 800.000 soldados y que EEUU garantice la tregua

Zelenski mantiene su negativa a ceder el Donbás y plantea un referéndum para decidir el futuro de la región, mientras se negocian garantías de seguridad.

Los líderes europeos reunidos este lunes en Berlín ofrecieron a Volodímir Zelenski el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania, que su ejército mantuviera 800.000 efectivos en tiempos de paz y que Estados Unidos encabezara "un mecanismo de monitorización y verificación" tras la entrada en vigor de un eventual alto el fuego para supervisar su cumplimiento. Son algunas de las propuestas que los Merz, Macron, Starmer y compañía recogieron en un comunicado conjunto que hicieron público en la noche del lunes.

La idea de desplegar tropas continentales en Ucrania no es ninguna novedad. El plan nació el pasado mes de marzo en el seno de la Coalición de Voluntarios con el fin declarado de "asistir en la regeneración de las fuerzas ucranianas, en la seguridad del espacio aéreo de Ucrania y en el apoyo a la seguridad marítima, incluso operando dentro de Ucrania".

La propuesta, sin embargo, nunca contará con el aval de Vladímir Putin. El presidente ruso no aceptará "bajo ninguna circunstancia" la presencia de soldados europeos en territorio ucraniano, como se encargó de recordar este mismo martes el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov. "No, no y no de nuevo", subrayó el número dos de Serguéi Lavrov en la cadena ABC News.

De todos modos, el encuentro en Berlín entre ucranianos, europeos y estadounidenses sirvió para despejar algunas de las dudas que se habían acumulado desde que la Administración Trump decidió dar un último impulso a las negociaciones de paz en Ucrania para tratar de salir del bucle de los últimos meses.

El tándem que conforman el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvo el pasado fin de semana una batería de reuniones con la delegación ucraniana para limar asperezas, exhibir cercanía —menos de la que exhibieron semanas atrás durante su visita al Kremlin, en cualquier caso— y encontrar una fórmula que convenciera a Kiev de ceder ante las reclamaciones territoriales rusas en el Donbás.

Zelenski, que dejó caer este domingo su propuesta de integrar a Ucrania en la OTAN, deslizó este lunes que los emisarios de Trump le habían ofrecido una medida similar al Artículo 5 de la Alianza. "Contamos con cinco documentos. Algunos de ellos se refieren a garantías de seguridad: legalmente vinculantes, es decir, votadas y aprobadas por el Congreso estadounidense", trasladó Zelenski a varios periodistas a través de WhatsApp.

De momento, la Administración Trump guarda silencio sobre esta cuestión. Se limita a reafirmar que las garantías de seguridad para Ucrania serán "muy sólidas", pero que en ningún caso desplegarán tropas estadounidenses sobre el terreno.

Los líderes europeos reciben en Berlín a los negociadores de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Lisi Niesner Reuters

Donde Zelenski no cede es en el Donbás. El líder ucraniano ha dejado abierta la puerta a la celebración de un referéndum para que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones sobre los territorios.

"Quieren nuestro Donbás. Y no queremos entregar nuestro Donbás", remarcó Zelenski, que también se pronunció sobre la propuesta de Washington para crear una 'zona económica libre' en la región: "Los estadounidenses quieren encontrar un compromiso y ofrecen una 'zona económica libre'. Y quiero enfatizar una vez más: 'zona económica libre' no significa bajo la dirección de la Federación Rusa".

Y es que Moscú pretende extender su soberanía sobre el Donbás. Reclama zonas cuyas tropas ni siquiera controlan después de casi cuatro años de guerra. "Nuestra posición es bien conocida. Es consistente, transparente y clara para los estadounidenses. Y, en general, también es clara para los ucranianos", declaró este martes en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"¿Quién controlará política y militarmente estos territorios? Esa es la pregunta", indica en conversación con este periódico Oleksiy Haran, profesor de Política Comparada en la Universidad Nacional de Kyiv. "Es territorio ucraniano, y lo que los rusos están sugiriendo es que les gustaría considerarlo territorio ruso".

Haran reconoce que el Donbás puede ser, por qué no, una zona desmilitarizada en el futuro, "ahora bien, si Ucrania retira sus tropas, Rusia también debería retirar las suyas. Misma distancia, misma profundidad estratégica. Así es como funciona. Y sin embargo, el Kremlin dice que desplegaría sobre el terreno a la Guardia Nacional rusa".

Euforia no justificada

Los funcionarios estadounidenses presumieron este lunes de que "el 90%" del proceso de paz estaba completado. De hecho, el propio Trump aseguró el término de la cumbre en Berlín que la paz en Ucrania nunca había estado más cerca. Una apreciación que compartió el canciller alemán Friedrich Merz. Pero el tono triunfalista de Washington choca con la postura maximalista que verbaliza el Kremlin.

Zelenski subrayó este martes que todavía falta cerrar los últimos flecos del acuerdo con Estados Unidos. Algo que sucederá "en los próximos días". Cuando llegue ese momento, los emisarios de Trump presentarán dichas propuestas a sus interlocutores rusos. "Hasta ahora hemos visto informes periodísticos, pero no responderemos a ellos. Aún no hemos visto ningún texto", comentó sobre este asunto el propio Peskov.

Según la lógica de Zelenski, si Putin vuelve a decir que no, entonces estará justificado —es decir, que será una "solicitud justa", según sus palabras— pedir a Estados Unidos más armas y más sanciones contra Rusia. Pero no las tiene todas consigo.