Zelenski anuncia la dimisión de su mano derecha y principal negociador salpicado por el escándalo de las mordidas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado la dimisión de su hasta ahora 'número dos', el jefe de la oficina presidencial Andrí Yermak, tras el registro este viernes de agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción de su vivienda y su despacho.

El escándalo de las mordidas en torno al sistema de energía se lleva por delante a su mano derecha tras provocar la caída de otros dos ministros y un terremoto político en el país.

Desde el estallido del escándalo, conocido como 'caso Midas', Zelenski había debido sortear numerosas peticiones para apartar a Yermak, que además de ser el jefe de la Oficina Presidencial encabezaba las negociaciones con la delegación estadounidense para tratar de elaborar un plan de paz que ponga fin a una sangrienta guerra con Rusia que dura ya casi cuatro años.

