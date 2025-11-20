Más de 50 heridos, cinco de ellos graves, en una colisión de trenes en República Checa

Las claves nuevo Generado con IA Más de 50 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, tras una colisión entre un tren rápido y otro de cercanías en el sur de la República Checa. El accidente ocurrió poco después de las 06:00 hora local entre las localidades de Sliv y Divcice. Los heridos graves fueron trasladados al hospital de Ceske Budejovice. Los conductores de ambos trenes dieron negativo en las pruebas de alcohol y uno de ellos tuvo que ser liberado del interior del tren. La investigación preliminar apunta a que uno de los trenes probablemente se saltó una señal en posición de parada, lo que habría provocado la colisión.

Más de 50 personas han resultado heridas, cinco de ellas graves, en una colisión entre dos trenes en el sur de la República Checa.

La colisión entre un tren rápido y otro de cercanías se produjo poco después de las 06:00 hora local, entre las localidades de Sliv y Divcice, sin que aún se conozcan las causas del siniestro.



Entre las víctimas hay cinco personas que se encuentran en estado grave, explicó una portavoz del hospital de Ceske Budejovice, al sur de Bohemia, a donde fueron trasladados los heridos de mayor gravedad.



El resto de los heridos sufrieron lesiones leves y pudieron ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar del siniestro.



Los conductores de ambos trenes fueron sometidos a test de alcohol y han dado negativo. Uno de ellos tuvo que ser liberado del interior del tren.

El ministro de Transportes, Martin Kupka, ha apuntado que el accidente aún se encuentra bajo investigación, pero la información preliminar sugiere que uno de los trenes probablemente pasó una señal en posición de parada.



De hecho así lo publica el portal Zdopravy, dedicado a la información de transporte, que apunta a que es probable que el tren, que unía las localidades de Pilsen y Ceske Budejovice, “se saltó un semáforo que prohibía el tráfico”.