La UE impondrá un "periodo de prueba" a Ucrania o Moldavia antes de entrar para evitar una nueva Hungría en Bruselas

Montenegro y Albania destacan por sus avances en reformas, mientras que Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Turquía deben mejorar; Georgia sufre un grave retroceso democrático.

La Comisión Europea propone incorporar mecanismos más estrictos en los Tratados de Adhesión, permitiendo suspender derechos o incluso expulsar a países que violen los valores fundamentales de la UE.

El objetivo es evitar la repetición de situaciones como la de Hungría, percibida como un 'caballo de Troya' por su acercamiento al Kremlin y sus retrocesos democráticos.

La Unión Europea estudia imponer un "periodo de prueba" para futuros miembros como Ucrania o Moldavia, con la posibilidad de excluirlos si incumplen compromisos democráticos.

La Unión Europea sopesa imponer un "periodo de prueba" a los futuros países miembros, con la posibilidad de ser excluidos del club en caso de incurrir en retrocesos democráticos, para evitar que se repitan casos como los de la Hungría de Viktor Orbán, considerado en Bruselas como un 'caballo de Troya' del Kremlin.

"Cuando hablamos de caballos de Troya no nos estamos refiriendo al pasado, sino que miramos al futuro", ha explicado la comisaria de Ampliación, la eslovena Marta Kos, que asegura que se trata de aliviar las "preocupaciones" de los ciudadanos sobre la ampliación de la UE.

"Sobre el periodo de prueba, todavía hay que discutir en serio si se trata de etapas de transición en diferentes áreas o implica otros pasos. El objetivo principal es que cuando aceptemos la entrada en la UE de nuevos Estados miembros, eso nos haga más fuertes y no más débiles", ha señalado Kos.

En su informe anual sobre política de ampliación publicado este martes, la Comisión de Ursula von der Leyen señala que "los futuros Tratados de Adhesión deberán incluir garantías más firmes contra cualquier retroceso en los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión, así como requisitos para que los nuevos Estados miembros hagan irreversibles sus avances en materia de Estados miembros".

En una entrevista con el FT, la propia Kos explica que Bruselas está trabajando en mecanismos más eficaces para suspender derechos o beneficios a los nuevos Estados miembros si violan los valores fundamentales de la UE. En caso de incumplimientos reiterados, un país podría incluso ser expulsado del club, afirma.

En su rueda de prensa de este martes, la comisaria de Ampliación no ha querido entrar en tantos detalles. Su única línea roja sería que este mecanismo desemboque en la práctica en una división entre Estados miembros de primera y de segunda. "Cuando aceptamos a los países, todos deben tener los mismos derechos", ha indicado.

Por su parte, la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la estonia Kaja Kallas, ha asegurado que "la entrada de nuevos países en la UE para 2030 es un objetivo realista".

En suspenso durante más de una década, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha reactivado la política de ampliación de la UE. Bruselas considera ahora que la entrada de nuevos socios en el club es un imperativo geopolítico y una necesidad para fortalecer a Europa en la escena internacional.

Sin embargo, los Estados miembros siguen contemplando sin ningún entusiasmo la posibilidad de aceptar nuevos socios en el club y alegan que antes es necesario reformar las reglas de funcionamiento, aunque de momento no se ha hecho ninguna propuesta concreta.

Las notas para los candidatos

En su evaluación de los progresos de todos los países candidatos en el último año, el Ejecutivo comunitario otorga buenas notas a Montenegro, Albania, Ucrania y Moldavia. Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Turquía necesitan mejorar, mientras que Georgia cosecha un suspenso absoluto.

1.- MONTENEGRO es el alumno aventajado de la clase tras haber cerrado 4 de los 35 capítulos de negociación durante el último año. Bruselas ve realista el objetivo de Pogdorica de concluir las conversaciones de ingreso a finales de 2026, siempre que mantenga el ritmo de las reformas y busque un amplio consenso político.

2.- ALBANIA le sigue de cerca con "progresos significativos" en la reforma de la justicia y en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. El logro del objetivo de Tirana de concluir las negociaciones para 2027 dependerá de mantener el impulso de las reformas y fomentar un diálogo político inclusivo.

3.- MOLDAVIA es el país que más ha avanzado en su senda de adhesión durante el último año a pesar de las continuas amenazas híbridas y de los intentos de desestabilizar al país y su rumbo europeo. Sin embargo, la UE aún no ha abierto ninguno de los bloques de negociación porque su destino está vinculado al de Ucrania, que sufre el veto de Hungría.

4.- UCRANIA avanza firme hacia la UE pese a la guerra de Rusia, con reformas clave que preparan la recuperación y fomentan la inversión privada. "Será esencial mantener este impulso y evitar cualquier riesgo de retroceso, especialmente en materia de lucha contra la corrupción", ha dicho Kos.

5.- SERBIA debe distanciarse de Rusia, desatascar la reforma judicial y revertir de forma urgente los retrocesos en libertad de expresión y académica. Aunque las autoridades siguen declarando que la adhesión a la UE es su objetivo estratégico, el ritmo real de puesta en práctica de las reformas se ha ralentizado significativamente.

6.- MACEDONIA DEL NORTE no ha dado pasos decisivos para avanzar en el proceso de negociaciones de adhesión durante el último año. Las prioridades absolutas son resolver su disputa con Bulgaria a propósito de las minorías, salvaguardar la independencia y la integridad judiciales y reforzar la lucha contra la corrupción.

7.- BOSNIA Y HERZEGOVINA ha sufrido en el último año tensiones políticas con el fin de la coalición gobernante y un estancamiento en las reformas. Tras los recientes cambios en la República Srpska, Bruselas ve una oportunidad para avanzar en su camino hacia la UE, empezando por la adopción de la reforma judicial y el nombramiento de un jefe negociador.

8.- KOSOVO mantuvo su compromiso con su camino europeo, pero los avances se vieron ralentizados por la política interna, especialmente por las elecciones y el prolongado estancamiento político posterior.

9.- TURQUÍA "es un país candidato y un socio clave que comparte los mismos intereses estratégicos en el Mediterráneo Oriental, así como en la región del Mar Negro". Pero las negociaciones de adhesión están paralizadas desde 2018 y Bruselas alerta de la "continua degradación" de los estándares democráticos.

10.- GEORGIA se considera como un país candidato solo formalmente, ya que el proceso de adhesión a la UE se detuvo el año pasado. Desde entonces, la situación se ha deteriorado drásticamente, con un grave retroceso democrático marcado por una rápida erosión del Estado de Derecho y graves restricciones a los derechos fundamentales.