El Parlamento francés incluye en la definición penal de violación el consentimiento tras la ira por el caso Gisele Pelicot

Gisele Pelicot y su hijo salen del juzgado tras conocerse el veredicto de un juicio de apelación interpuesto por uno de sus violadores, Husamettin D., Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento francés aprobó incluir el consentimiento en la definición penal de violación, tras la indignación por el caso Gisele Pelicot. La nueva ley exige que el consentimiento sea "libre, informado y revocable" y no puede asumirse por el silencio o falta de resistencia. El feminismo francés se encuentra dividido sobre la medida; algunas organizaciones apoyan la nueva definición para mejorar las condenas, mientras que otras consideran que la noción de consentimiento ya estaba implícita.

Con el voto final favorable del Senado, el Parlamento francés aprobó este miércoles la inclusión del consentimiento en la definición penal de violación, que ya había sido refrendado por la Asamblea Nacional.

Una medida que cobró nuevo impulso a raíz del juicio por violación masiva de Gisele Pelicot y la indignación que causó en la sociedad francesa.

Hasta ahora, el derecho penal francés definía la violación como un acto de penetración o sexo oral cometido contra una persona mediante "violencia, coacción, amenaza o sorpresa". No especificaba la necesidad del consentimiento y la Fiscalía debía probar la intención de violar para obtener una sentencia condenatoria.

En diciembre pasado, el esposo de Gisele Pelicot admitió ante un tribunal del sur de Francia que había drogado repetidamente a su esposa y reclutado a decenas de hombres en línea para violarla mientras estaba inconsciente.

Al menos 35 de los coacusados ​​de Dominique Pelicot negaron los cargos de violación, argumentando ante el tribunal que participaban en un juego sexual o que Gisele Pelicot fingía dormir. Todos fueron declarados culpables, pero sus intentos de evadir la Justicia pusieron de manifiesto una zona gris en la ley.

La nueva ley, que requiere la firma del presidente Emmanuel Macron para entrar en vigor, establece que el consentimiento debe ser "libre, informado y revocable".

Este consentimiento debe evaluarse "a la luz de las circunstancias" y "no puede presumirse del mero silencio o la ausencia de resistencia por parte de la víctima", según indica la ley.

El Senado aprobó la propuesta con 327 votos a favor y 15 abstenciones

División en el feminismo

A pesar del acuerdo que suscitó en estos meses la propuesta en el seno del Poder Legislativo, la inclusión del consentimiento en la ley generaba no obstante divisiones en el seno del feminismo francés.

Algunas organizaciones, como la Federación Nacional de Centros de información sobre los derechos de las mujeres y las familias (CIDFF), que se dedica a favorecer el derecho al acceso a los derechos, se posicionaba a favor por considerar que contribuye a condenar mejor el delito de violación.

Especialmente porque en Francia, según los datos que manejan las entidades feministas, el 90 % de las mujeres violadas no denuncian y, en los casos que sí lo hacen, el 90 % de las querellas se archivan y solo el 1 % de los violadores acusados por sus víctimas son finalmente condenados.

Otras eran contrarias a ello por considerar que la noción de consentimiento ya estaba implícita en la ley actual y que la nueva redacción es mucho más interpretativa.