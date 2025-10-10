Putin quiere dejar sin gas a Ucrania este invierno: lanza otro ataque masivo contra su red energética y provoca apagones

El pasado 3 de octubre Rusia lanzó el mayor ataque de toda la guerra contra el sistema energético de Ucrania. Una semana después ha atacado de nuevo varias instalaciones energéticas que han provocado cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

El objetivo no es otro que dejar a Ucrania sin gas a las puertas del frío invierno. De hecho, Putin ya ha destruido el 60% del gas ucraniano y Kiev deberá gastar casi 2.000 millones de euros en importaciones de combustible para sobrevivir al frío invierno, como revelan Financial Times y Bloomberg.

Según ha informado este viernes la empresa gasística pública de Zaporiyia, los daños provocados por el ataque a infraestructuras gasísticas han obligado a limitar de forma temporal el suministro de gas natural.

Sin luz en Kiev

Mientras, en Kiev el metro funciona “con cambios” sobre su programa habitual debido a las alteraciones en el suministro provocadas por el bombardeo ruso.

Según la empresa privada del sector energético DTEK, “una parte de la capital” está sin luz a causa de los daños causados por enésimo ataque ruso con drones y misiles en infraestructura energética de la capital desde el inicio de la guerra.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk también ha informado de ataques rusos al sistema energético en la capital, Dnipró, y en las ciudades de Kamiansk y Krivi Rig.

Varios heridos

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de más de una decena de heridos en la capital tras un ataque contra un edificio de apartamentos. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales.

A hard night. Kyiv tonight💔 pic.twitter.com/KRaVH9Oydm — Olga Patlyuk 🇺🇦 (@OlgaPatl) October 10, 2025

Rusia ha atacado sistemáticamente en los últimos días infraestructuras gasísticas y eléctricas ucranianas. Sin embargo, el mayor ataque se produjo hace una semana cuando Moscú lanzó decenas de aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev.

Tras este ataque, el mayor desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero de 2022, varias instalaciones sufrieron graves daños hasta el punto de que se destruyó el 60% de la producción nacional de gas en Ucrania.

De hecho, Ucrania ya es víctima antes del invierno de otra campaña de bombardeos sistemáticos rusos contra sus capacidades de generación y transmisión de electricidad, como las que en otras fases de la guerra obligaron a Kiev a introducir cortes de suministro programados en todo el país.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Ucrania responderá a estos ataques rusos y ha ordenado incrementar las capacidades ucranianas para golpear al enemigo a larga distancia.