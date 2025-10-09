Cae en Amberes una célula terrorista que planeaba atentar contra políticos: el primer ministro, entre sus objetivos

La Fiscalía Federal belga ha desmantelado con la detención de tres jóvenes en Amberes una célula terrorista que planeaba atentados contra políticos y periódicos belgas. Entre sus objetivos estaba el primer ministro Bart de Wever.

"Hay indicios de que la intención era llevar a cabo un ataque terrorista de inspiración yihadista", señaló en un comunicado.

Según la prensa belga, existen indicios de que la intención era construir un dron al que se le colocaría una carga explosiva. Según la Fiscalía Federal, esta es la primera vez en Bélgica que se planea un ataque con un dron.

Durante el registro del domicilio de uno de los sospechosos, se halló un artefacto explosivo improvisado, pero que aún no estaba operativo. También se halló una bolsa con bolas de acero.

En el domicilio de otro de los sospechosos, los investigadores hallaron una impresora 3D, que probablemente se utilizó, o se utilizaría, para producir componentes para el ataque.

Uno de los tres jóvenes arrestados ha sido puesto en libertad, mientras que los otros dos están siendo interrogados por la Fiscalía Federal de Amberes y comparecerán este viernes ante el juez de instrucción.

Dos de los tres sospechosos ya eran conocidos por la Policía y la judicatura, aunque por otros delitos menos graves. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales.