Boris Johnson recibió más de 275.000 € tras reunirse con Maduro en 2024 dentro en una red de intercambio de contactos

El exprimer ministro británico, Boris Johnson, recibió un pago de más de 276.000 euros sólo unas semanas después de reunirse en 2024 con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Johnson no dudó en llamar "dictador de un régimen malvado" cuando estaba en Downing Street.

La reunión, que tuvo lugar en febrero de 2024 Venezuela, duró 45 minutos y pone en duda las continuas afirmaciones de Boris Johnson de su papel como canal diplomático no remunerado.

Según informaciones publicadas este martes por The Guardian, Johnson podría haber intercambiado sus contactos como primer ministro por acuerdos comerciales, lo que dejaría en evidencia posibles conflictos de intereses y una posible violación de las normas éticas y de lobby de Reino Unido.

Tal y como revela el diario británico, en febrero de 2024, Johnson interrumpió sus vacaciones familiares en República Dominicana para reunirse con Maduro.

Desde un jet privado y mientras sobrevolaba el Mar Caribe, Johnson notificó a su antiguo rival político, David Cameron, entonces secretario de Asuntos Exteriores, la visita.

El propósito de este encuentro era servir como un canal diplomático no oficial para abrir un diálogo entre el Reino Unido y el régimen de Maduro.

Contrato con un fondo de inversión

Sin embargo, a Johnson se le olvidó comentarle que a este encuentro le acompañaría otra persona: Maarten Petermann, gerente del fondo de inversión Merlyn Advisors.

De hecho, según datos de la Oficina de Boris Johnson, el exprimer ministro británico, que recibe una asignación financiada por contribuyentes, tiene un contrato con Merlyn Advisors desde septiembre de 2023, meses antes de la reunión con Maduro.

Dicho contrato estipula que Johnson proporciona al fondo de inversiones su experiencia y contactos derivados de su carrera en política. Por cada reunión, Johnson recibiría 230.000 euros, con un límite de ocho al año, lo que le llevaría a cobrar casi dos millones de euros de anuales.

Además, Merlyn Advisors acordó pagar 40.000 euros al mes para apoyar un thinktank que Johnson planeaba establecer en el Reino Unido.

276.000 euros

Semanas después de la reunión con Maduro, la Oficina de Johnson recibió una factura de 240.000 libras -276.000 euros- (200.000 libras más 40.000 adicionales) enviada a Maarten Petermann el 15 de marzo de 2024.

Según los registros a los que ha tenido acceso The Guardian, a través de Distributed Denial of Secrets , una organización estadounidense sin fines de lucro que archiva filtraciones de datos, dicha factura fue pagada el 7 de mayo de 2024 al exprimer ministro.

El diario británico revela que no han detectado otras facturas similares en los datos filtrados y no está confirmado si este pago se relaciona directamente con la reunión en Venezuela. Sin embargo, la proximidad temporal plantea importantes interrogantes sobre la naturaleza del viaje.

De hecho, el contrato de expremier con Merlyn, apunta que Johnson había adquirido “una experiencia y conocimiento únicos” en política gubernamental del Reino Unido y relaciones internacionales que era de gran interés para su fondo de inversión, lo que levanta todas las sospechas.

Aunque el documento no especifica tareas exactas, su firma por Johnson indica, sin duda, una relación formal que contradice sus afirmaciones posteriores de no tener un vínculo contractual ninguno con esta empresa.

Violación de normas éticas y lobby

Además, The Guardian también revela que cómo el exprimer ministro se ha estado beneficiando de los contactos y la influencia que obtuvo en el cargo en una posible violación de las normas éticas y de lobby.

De hecho, los ya llamados Archivos Boris, incluyen correos electrónicos, cartas, facturas, discursos y contratos comerciales que pondrían de relieve el funcionamiento de una empresa subvencionada con fondos públicos que Johnson fundó tras dejar Downing Street en septiembre de 2022.

Estos documentos revelan cómo utilizó esta empresa para lograr ciertos empleos y proyectos empresariales muy bien remunerados, lo que evidencia la clara permisividad de las puertas giratorias en Reino Unido.

Los archivos, a los que ha tenido acceso The Guardian, revelan, entre otras cosas, cómo Johnson presionó a un alto funcionario saudí para que ofreciera los servicios de su empresa de consultoría a Mohammed bin Salman, príncipe heredero​ de Arabia Saudí.

También una reunión con dos miembros del Partido Conservador para que financiaran una lujosa remodelación de su apartamento de Downing Street. El encuentro tuvo lugar un día después de que el propio Boris Johnson decretara el segundo confinamiento nacional por la Covid, lo que demostraría una violación reiterada de las normas tras sus ya conocidas fiestas durante la pandemia.