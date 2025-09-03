El funicular Gloria de Lisboa se descarrila.

Europa

Al menos 20 heridos tras descarrilar el funicular Gloria de Lisboa, uno de los iconos turísticos de la ciudad

Dos de los heridos están en estado crítico. Se desconoce si hay víctimas mortales. 

P. del Toro
Publicada
Actualizada

El icónico funicular Gloria de Lisboa, popular entre los turistas, ha descarrilado este miércoles estrellándose y dejando al menos 20 personas heridas, según ha informado CNN Portugal. Dos de estos heridos están en estado crítico. Se desconoce si hay víctimas mortales. 

Las imágenes muestran este funicular tipo tranvía que transporta gente por la ladera de la capital portuguesa, prácticamente destruido.

"Lo que podemos decir en este momento es que hay varias víctimas, no tenemos conocimiento de ninguna víctima mortal, peroestamos llegando al lugar", ha afirmado a Reuters Paulo Sousa, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Lisboa .

La policía portuguesa ha confirmado el incidente, aunque no ha dado detalles.

