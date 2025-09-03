Al menos 20 heridos tras descarrilar el funicular Gloria de Lisboa, uno de los iconos turísticos de la ciudad

Dos de los heridos están en estado crítico. Se desconoce si hay víctimas mortales.

El icónico funicular Gloria de Lisboa, popular entre los turistas, ha descarrilado este miércoles estrellándose y dejando al menos 20 personas heridas, según ha informado CNN Portugal. Dos de estos heridos están en estado crítico. Se desconoce si hay víctimas mortales.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Las imágenes muestran este funicular tipo tranvía que transporta gente por la ladera de la capital portuguesa, prácticamente destruido.

"Lo que podemos decir en este momento es que hay varias víctimas, no tenemos conocimiento de ninguna víctima mortal, peroestamos llegando al lugar", ha afirmado a Reuters Paulo Sousa, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Lisboa .

La policía portuguesa ha confirmado el incidente, aunque no ha dado detalles.

