Rusia lanza un bombardeo masivo sobre edificios residenciales de Kiev y mata a al menos ocho personas

Un nuevo ataque masivo de las fuerzas rusas con drones y misiles sobre Kiev en la madrugada del miércoles al jueves se ha saldado con la muerte de al menos ocho personas, una de ellas un niño, según ha confirmado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha indicado que el bombardeo, que ha dañado edificios residenciales en varias zonas de la localidad, ha causado también 38 heridos, de los que 30 han tenido que ser hospitalizados.

Los equipos de emergencia se encuentran retirando los escombros por el temor a que haya más personas atrapadas. Las autoridades ucranianas han indicado que los misiles rusos han impactado contra varios edificios residenciales en una veintena de localizaciones de Kiev.

"Estos misiles y drones rusos de hoy son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica", ha advertido Zelenski. "Rusia prefiere los bombardeos a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose de que al menos una parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin".

Uno de los edificios de Kiev alcanzados por un misil ruso. Valentyn Ogirenko Reuters

El presidente ucraniano ha dirigido concretamente su mensaje en redes sociales a Xi Jinping y Viktor Orbán, dos de los principales aliados de Vladímir Putin: "China ha pedido repetidamente que no se extienda la guerra y que se declare un alto el fuego. Pero esto no ocurre por culpa de Rusia. Esperamos una reacción de Hungría. La muerte de niños debería despertar más emoción que cualquier otra cosa", ha exigido Zelenski, criticando a los que "guardan silencio en lugar de adoptar posturas de principios".

El mandatario ucraniano ha insistido en la necesidad de imponer sanciones más severas a Moscú. "Ya se han incumplido todos los plazos y se han arruinado decenas de oportunidades diplomáticas", ha concluido en clara referencia a Donald Trump, aunque sin mencionarlo directamente. "Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra".

El bombardeo se ha registrado en un momento clave de las negociaciones en el que ambos bandos, a instancias de Estados Unidos, tratan de acordar una reunión entre sus líderes para tratar de allanar el camino hacia un alto el fuego.