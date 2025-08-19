Putin propone Moscú como sede de la cumbre con Zelenski pero el líder ucraniano contesta que "no" al instante

Putin junto a Trump tras la reunión que ambos mantuvieron el viernes en Alaska. Reuters

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto organizar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, según informaron a AFP fuentes cercanas a las negociaciones.

"Putin mencionó Moscú", indicó una de estas fuentes. El líder ucraniano, que se encontraba en ese momento en la Casa Blanca con líderes europeos, "respondió que no", señalan estas mismas fuentes.

En la mañana de este martes el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que cualquier encuentro con Ucrania en el que participen los líderes nacionales de ambos países debe prepararse "minuciosamente".

Y aclaró que Moscú "no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral", en referencia a la propuesta anunciada por Trump tras la cumbre de Washington.

En declaraciones a la televisión rusa Rossiya-24 recogidas por Reuters, Lavrov ha indicado que Rusia sigue comprometida con "los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Ucrania", incluidos los formatos bilaterales y trilaterales.

"El presidente lo ha reiterado en numerosas ocasiones", ha asegurado Lavrov. "La clave es que estos formatos no se utilicen para obtener cobertura mediática ni para emitir en directo".

Y ha añadido: "Cualquier contacto que involucre a líderes nacionales debe prepararse con el máximo cuidado".

Sin embargo, enfatizó, estos formatos deben "comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres". "Este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos", afirmó.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló horas antes que Putin y Trump habían abordado en su conversación de anoche la posibilidad de "elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa" en las negociaciones bilaterales, según informa Efe.