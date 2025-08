Trump despliega dos submarinos nucleares cerca de Rusia tras el cruce de amenazas con el expresidente Medvédev

Donald Trump anunció este viernes a través de su plataforma Truth Social haber ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares cerca de Rusia en base a las declaraciones "altamente provocadoras" del expresidente ruso Dmitri Medvédev. "He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son algo más que eso", escribió. "Las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias no deseadas. Espero que este no sea uno de esos casos".

