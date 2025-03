Macron anuncia una misión militar francobritánica en Ucrania para valorar el envío de una "fuerza de seguridad"

Uno de los principales logros de la cumbre organizada este jueves en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido reunir a más de 30 líderes, europeos y de otras regiones, en apoyo a Ucrania. Un éxito considerable si se tienen en cuenta las profundas divisiones entre los aliados sobre la posibilidad de enviar una hipotética "misión de paz" con tropas occidentales sobre el terreno.

No obstante, el encuentro, impulsado también por el primer ministro británico, Keir Starmer, ha servido precisamente para reafirmar la intención de la llamada "coalición de los voluntarios" de crear una reassurance force (fuerza de seguridad) que ofrezca garantías de seguridad a Ucrania en el escenario de llegar a firmar un alto el fuego. Ha sido el propio Macron quien ha asegurado que esta fuerza existirá y que "varios países europeos" (que no ha detallado) participarán en ella. No obstante, ha reconocido que "no hay unanimidad" y que hay Estados que no tienen capacidad para unirse.

Durante una rueda de prensa al término de la reunión, el mandatario francés ha matizado que el despliegue de tropas se limitaría a "ciudades importantes y bases estratégicas", lejos del frente. "No son fuerzas para estar presentes en la línea de combate ni para sustituir al Ejército de Ucrania, sino para tener un carácter disuasorio ante una hipotética nueva agresión rusa", ha indicado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una conferencia de prensa tras una cumbre de "coalición de los dispuestos" en el Palacio del Elíseo, en París , el 27 de marzo de 2025. Reuters

La propuesta europea, no obstante, contempla también otro eje de trabajo: el de reforzar las capacidades militares ucranianas. Por ello, Macron ha anunciado que Francia y Reino Unido enviarán en los próximos días una delegación militar conjunta a Ucrania para evaluar sobre el terreno las posibilidades de despliegue de una eventual fuerza de paz.

Esta misión pretende, en palabras de Macron, "ayudar a Kiev a construir el futuro Ejército del país". "Para definir qué capacidades terrestres, marítimas y aéreas debe tener Ucrania para garantizar su capacidad de respuesta ante una nueva eventual agresión", ha detallado.

Mantener las sanciones

Durante una comparecencia junto al Volodímir Zelenski, el líder francés también ha subrayado que aún es "demasiado pronto" para levantar las sanciones impuestas a Rusia, una de las exigencias planteadas por el Kremlin en sus conversaciones bilaterales con EEUU para negociar un alto el fuego. "La cuestión del levantamiento de las sanciones se abordará en su debido momento, dentro del marco de una paz sólida y duradera. Por lo tanto, es demasiado pronto", ha afirmado el mandatario francés.

En la misma línea, Macron ha criticado la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, por presentar una lista de demandas cada vez más extensa para la paz, entre ellas la prohibición de tropas occidentales en Ucrania, incluso para garantizar la seguridad del país. "Rusia no tiene derecho a decidir sobre el apoyo que brindamos y brindaremos a Ucrania, ni a imponer sus condiciones", ha remarcado con firmeza.

En la misma línea, numerosos líderes europeos han coincidido en mantener las sanciones a Rusia. Entre ellos, el canciller alemán en funciones Olaf Scholz, que ha señalado que sería un "grave error" retirar los castigos económicos antes de que se alcance la paz.

Por su parte, el coanfitrión del encuentro, Starmer, ha optado por dar un paso más. No sólo ha señalado que "no es el momento de levantar las sanciones", sino que ha defendido "aumentar las sanciones" para que Rusia se siente en la mesa de negociaciones con mayor presión.