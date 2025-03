Erdogan amenaza con "eliminar hasta el último terrorista" del PKK turco si no aceptan el alto el fuego pactado con Öcalan

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este sábado que tiene preparado un "puño de hierro" a quienes no acepten su "mano tendida", en referencia al Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, que este sábado ha anunciado una tregua.

"Seguiremos reemplazando el lenguaje de odio, la pelea y la tensión por el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo. Pero siempre tenemos dispuesto el puño de hierro para quienes no acepten nuestra mano tendida o intenten morderla", ha expresado el líder turco durante una cena en Estambul con motivo del primer día de ramadán.

"Si las palabras dadas no se cumplen, si hay continuos retrasos, gestos de fachada, cambios de nombres o similares trucos orientales, nosotros no tenemos la culpa. Si hace falta continuar nuestras operaciones militares, no dejaremos piedra sobre piedra ni cabeza sobre hombro hasta eliminar al último terrorista", ha advertido Erdogan.

En esta línea, ha defendido que Turquía se muestra opuesta al terroristo, "tanto dentro de sus fronteras como fuera" al evaluar "los recientes acontecimientos", en referencia a la proposición del alto el fuego del PKK.

Sobre este mismo asunto, Erdogan han manifestado que "la gran mayoría de la sociedad turca y sus polítivos" han recibido esta noticia de manera positiva, salvo "algunos grupos marginales".

Alto el fuego

Las declaraciones de Erdogan nacen después de que este sábado el PKK anunciara el alto al fuego completo, así como un futuro desarm bajo la dirección de su fundador, Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía.

"Para abrir el camino al llamamiento del líder Apo (mote de Öcalan) por la paz y la sociedad democrática proclamamos un alto el fuego, vigente a partir de hoy", señala un comunicado del partido kurdo. "Salvo que nos ataquen, no se llevará a cabo ninguna acción armada", continuaba el texto.

Antes de este anuncio, Öcalan -encarcelado en Turquía desde 1999- había hecho público el jueves pasado, a través de una delegación del partido izquierdista DEM, un llamamiento al desarme del PKK y su integración en el Estado y la sociedad para poner fin al conflicto kurdo tras 40 años de guerra.