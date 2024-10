Gisèle Pelicot: "Creía que tenía un marido excepcional, pero los violadores pueden estar entre tu familia y tus amigos"

Gisèle Pelicot, la víctima de decenas de violaciones organizadas por su marido cuando ella estaba bajo efectos de somníferos, ha recordado este miércoles a las mujeres que han apoyado a sus familiares acusados que ella también tenía "un hombre excepcional y perfecto" en casa, en referencia a su ya exmarido Dominique Pelicot.



"Estas madres, hermanas, mujeres... han contado que sus hermanos y maridos eran excepcionales. Yo también tenía un hombre excepcional en mi casa y en mi vida, pero el perfil del violador puede estar en la familia y en los amigos", ha afirmado este miércoles ante el juez al volver a intervenir como testigo en el Tribunal de Aviñón.

De hecho ha contado que Dominique Pelicot le llevaba su helado preferido a la cama, mezclado con ansiolíticos, y ella pensaba: "Este hombre es un amor. Es perfecto. Qué suerte tengo". De hecho confiaba en "acabar mis días con él" tras casi 40 años casados.

Gisèle también ha revelado que aunque él no solía cocinar cuando lo hacía preparaba dos platos, uno para él y otro para ella. Evidentemente el plato de Gisèle estaba repleto de somníferos que minutos después le dejaban completamente dormida.

Pelicot, convertida en un auténtico símbolo feminista en Francia, ha relatado que cada día acude al juicio por todas las víctimas de violación y por aquellas mujeres y hombres que, día tras día, le muestran su apoyo con aplausos en los juzgados y con mensajes a través de las redes sociales. "Hago esto para que la vergüenza de las agresiones sexuales cambie de bando y pase de las víctimas a los acusados", ha dicho, repitiendo sus propias palabras, convertidas ya en todo un lema.

"Estoy destruida"

"He tomado conciencia de que no tengo que tener vergüenza, no tengo nada que reprocharme. Me han violado 100 veces", ha proseguido, revelando que está "destruida" a sus 72 años y se siente "cuestionada".

"Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido", ha dicho con el deseo de que "se sepa toda la verdad".

A preguntas de los abogados de las defensas, Gisèle Pelicot ha señalado que "entiende" las peticiones de perdón de algunos acusados, pero que para ella son "inaudibles". "Se excusan ellos mismos", ha respondido.



También ha aprovechado su nuevo testimonio para reiterar que no hay distintos grados de violaciones: "Hay violación y ya", después de que algunos abogados hayan tratado de rebajar la gravedad de las acciones de sus clientes.

"Para mí son violadores y lo seguirán siendo", sentenció Gisèle Pelicot, que mostró su enfado por algunos de los testimonios de los acusados y algunas de las preguntas de los abogados defensores, que han rozado la humillación.

Más de 50 violadores

En el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal de Aviñón, los jueces deberán determinar la responsabilidad de Dominique Pelicot por estas violaciones y los archivos que guardaba y que le fueron requisados en septiembre de 2020 cuando fue arrestado por haber grabado bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de la ciudad de Carpentras.



En esos archivos había cientos de fotos y vídeos hechos por Pelicot en los que aparecía la que era su mujer -se han divorciado en agosto- drogada y sometida a abusos sexuales por parte de decenas de hombres, entre los que han podido ser identificados los 50 que se sientan en el banquillo.