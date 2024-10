Orbán redobla su desafío a la UE: "Abriremos varias botellas de champán si Trump vuelve"

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha llevado este martes a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo su show como autoproclamado líder de las fuerzas de derecha radical euroescéptica de toda Europa. Orbán ha protagonizado una inusual y multitudinaria rueda de prensa de casi dos horas de duración en la que ha exhibido con su característico tono altanero sus diferencias con la línea oficial de Bruselas y con la mayoría de sus socios europeos. Lo ha hecho en vísperas de su comparecencia ante el pleno para presentar (con tres meses de retraso) las prioridades de la presidencia húngara de la UE, que ha sido objeto de boicot por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En contraste con el miedo y rechazo que genera entre la mayoría de líderes europeos, Orbán ha desvelado que abrirá champán si Donald Trump gana las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre. El primer ministro húngaro sostiene que Ucrania no puede ganarle la guerra a Rusia en el campo de batalla y por ello reclama un alto el fuego inmediato.

Pese a sus críticas incesantes a los dirigentes comunitarios, Orbán asegura que no quiere marcharse de la UE sino cambiarla desde dentro. Su prioridad absoluta es impedir la entrada de inmigrantes, para lo que defiende crear campos de refugiados fuera de territorio comunitario para gestionar cualquier petición de asilo.

"Abriremos varias botellas de champán si Trump vuelve", ha proclamado el primer ministro húngaro. La presidencia ha convocado una cumbre informal para el 7 y 8 de noviembre en Budapest, que será la primera oportunidad para que los líderes europeos reaccionen a los resultados de las elecciones estadounidenses. Orbán asegura que su objetivo es lograr "una voz común" para dirigirse al candidato ganador.

En su primer mandato, Trump tachó a la UE de "enemigo" e impuso todo tipo de recargos arancelarios a las importaciones comunitarias. En campaña, el candidato republicano ha eludido apoyar a Ucrania y ha asegurado que tiene un plan para resolver de inmediato la guerra.

"Si Trump es presidente, no va a esperar a la ceremonia de inauguración presidencial para tomar medidas con el fin de lograr la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Actuará de inmediato. Así que los líderes europeos no tenemos tiempo que perder, porque no habrá dos o tres meses como es habitual entre las elecciones y la investidura del nuevo presidente. Tenemos que reaccionar, tanto a nivel intelectual y filosófico como de acción, tan pronto como podamos", sostiene Orbán.

"La intención de Hungría es centrarse en tratar de lograr un alto el fuego lo antes posible, porque estamos convencidos de que Ucrania no puede ganar esa guerra en el campo de batalla", ha argumentado el líder ultra, que viajó a Moscú para reunirse con Vladímir Putin al inicio de la presidencia húngara, una visita duramente criticada por el resto de socios. A su juicio, la estrategia que está siguiendo la UE "no es buena" y la única solución pasa por forzar el diálogo entre Kiev y Moscú.

"Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos (de la UE). Creemos en Europa, necesitamos a la UE, tenemos que mantenerla para el futuro. Por eso nos gustaría cambiarla, no destruirla", asegura el primer ministro húngaro.