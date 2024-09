Pélicot, acusado de drogar a su mujer para que la violasen: "No lo merecía, reconozco los hechos"

"Reconozco los hechos en su totalidad. Soy un violador como todos estos que están en la sala. No se lo merecía". Así se ha expresado Dominique Pélicot, el hombre que drogó a su mujer en Francia y la ofreció en internet durante 10 años para que decenas de hombres la violasen mientras estaba inconsciente, en su primera declaración en el juicio contra él y otros 52 hombres.

"No le reprocho absolutamente nada, era muy feliz con ella, era lo contrario a mi madre, rebelde", ha dicho. Instantes después, el acusado ha empezado a llorar. "Nunca he tocado a mis hijos y nietos. Soy un violador como todos los que están en esta sala. Lo saben todo. No pueden decir lo contrario. No se lo merecía, lo reconozco", ha afirmado entre lágrimas.

El juicio contra Dominique se ha reanudado con normalidad este martes con su presencia después de que se ausentara durante una semana por motivos de salud.

La víctima, Gisèle Pélicot, también se ha expresado tras la confesión de su marido. "Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él", ha lamentado.

