Antony Blinken se sube al escenario de un bar en su visita a Kiev para tocar por "una Ucrania libre"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recogió el martes una guitarra roja en un bar en un sótano de Kiev con un mensaje para Ucrania: que Estados Unidos y gran parte del mundo están luchando, no sólo por Ucrania, sino por el mundo libre.

Blinken, quien durante su estancia en Kiev esta semana prometió el apoyo inquebrantable de Estados Unidos mientras Rusia intensifica los ataques a Ucrania, se unió a la banda 19.99 en el escenario de Barman Dictat en la ciudad capital. Tocaron el tema Rockin' in the Free World de Neil Young, un himno de rock lanzado en 1989, justo antes de la caída del Muro de Berlín.

"Sus soldados, sus ciudadanos -particularmente en el noreste, en Járkov- están sufriendo tremendamente. Pero necesitan saber que Estados Unidos está con vosotros, gran parte del mundo está con vosotros y está luchando. No sólo por una Ucrania libre, sino por un mundo libre", afirmó Blinken antes de tocar la canción. "El mundo libre también está con vosotros", añadió.

Antony Blinken, segretario di Stato americano, canta e suona “Rockin’ in the free world” in un bar di Kyiv, Ucraina pic.twitter.com/nSAoIx8D8I — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) May 14, 2024

Blinken vio la mayor parte del set de 19.99 antes de que el cantante principal lo presentara como un "gran amigo de Ucrania". Luego se unió a ellos en el escenario para tocar la canción con el coro "keep on rockin' in the free world".

La canción se interpretó por primera vez durante una época en la que la Unión Soviética se estaba recuperando de las protestas. Al final, la URSS se disolvió y numerosas naciones, incluida Ucrania, obtuvieron la independencia.

[Blinken visita Kiev para reafirmar el apoyo de EEUU a Ucrania: "La ayuda militar está en camino"]

Dmitry Temnyi, líder de 19.99, dijo que estaba impresionado por las habilidades con la guitarra de Blinken. "Tocó bien", afirmó.

La banda fue seguida por un grupo de veteranos ucranianos que tocaron vestidos con uniformes militares, Fuerzas Culturales de Ucrania. Fue fundada en 2022 para levantar la moral de Ucrania después de la invasión rusa y tiene una rama tanto civil como militar.

El grupo de veteranos Fuerzas Culturales de Ucrania toca en el Barman Dictat de Kiev. Reuters

Blinken es el primer alto funcionario estadounidense que viaja a Ucrania después de que el Congreso estadounidense aprobara el mes pasado un paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares tras un retraso de varios meses durante el cual Rusia obtuvo ventaja en el campo de batalla.

Blinken llegó a Kiev en tren temprano el martes por la mañana en una visita no revelada anteriormente, que se produce días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Járkov, abriendo un nuevo frente y estirando a los soldados ucranianos.

Kiev ha estado a la defensiva en el campo de batalla durante meses mientras las tropas rusas avanzaban lentamente, aprovechando la escasez de tropas y proyectiles de artillería en Ucrania.

La ayuda militar de Washington, el principal patrocinador de Kiev, estuvo retenida durante meses, bloqueada por los republicanos en el Congreso de Estados Unidos hasta que finalmente permitieron una votación el mes pasado, cuando fue aprobada con el apoyo de ambos partidos.