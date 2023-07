Rusia se protege de la contraofensiva ucraniana con una unidad femenina en el frente oeste

La semana pasada, The Moscow Times señaló que -según informes divulgados por la televisión estatal rusa- existía una unidad exclusivamente femenina que realizaba entrenamiento militar en la parte occidental de la región de Belgorod (al oeste de Rusia).

En el mes de diciembre, Vyacheslav Gladkov -gobernador de la región- anunció la formación de unidades territoriales de autodefensa. Se trata de batallones conformados por voluntarios y voluntarias, que no pudieron unirse a las tropas regulares rusas por problemas de salud o límites de edad. "¿Contra quién estamos luchando? Escoria, si se me permite decirlo", declara Anastasia (una de las voluntarias) a The Moscow Times.

En la misma línea se expresó Natalia Kolesnikova (peluquera) ante el medio independiente Vyorstka, quien considera que "sirven de ejemplo para que las niñas, demostrando que también tienen un lugar -en el frente-". Los medios Channel One y Rossia se hicieron eco de la noticia y también difundieron imágenes de profesoras de preescolar y bibliotecarias practicando tiro con rifle y administrando primeros auxilios a los soldados.

Miembro de una unidad femenina de defensa territorial en un campo de tiro cerca de Yevpatoriya , Crimea. Reuters

En 1917 las mujeres rusas ya dejaron huella en la Primera Guerra Mundial formando el 'Batallón de la muerte de mujeres'. María Bochkariova (conocida como Yashka) propuso a Mijaíl Rodzianko, jefe de la Duma Estatal, la creación de esta unidad. El gobierno provisional de la URSS vio factible la proposición, tomándola como medida propagandística para revitalizar a sus soldados y para avergonzar a las tropas enemigas por matar a mujeres.

"A día de hoy, 1.100 mujeres toman parte en la operación militar especial, de las que un tercio han sido condecoradas", dijo el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, durante una reunión con la cúpula militar en pasado 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-. Shoigú destacó que más de 39.000 mujeres sirven actualmente en las Fuerzas Armadas, de las que casi cinco mil tienen el rango de oficiales.

Unidad femenina de defensa territorial rusa realiza simulacros cerca de Yevpatoriya. Reuters

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aprovechó el Día Internacional de la Mujer para felicitar a sus combatientes. "Este día quiero felicitar de forma especial a las mujeres militares, que eligieron para sí la alta misión de defender la Patria", enunció.

Las mujeres rusas (al contrario que los hombres) no están incluidas en el reclutamiento militar obligatorio, sin embargo, puedes servir al ejército bajo contrato.

Unidad femenina de defensa territorial rusa realiza simulacros cerca de Yevpatoriya. Reuters

