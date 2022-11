Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski: "Haremos todo lo posible para que el mundo acepte nuestra fórmula de paz"

Recordamos una interesante crónica publicada este domingo en EL ESPAÑOL firmada por la enviada especial María Senovilla desde Tsupivka. Cuenta el día a día de ucranianos en su lucha para no morir de frío en lugares donde se alcanzan los 20 grados bajo cero: "No me voy de aquí, esta es mi tierra". Lea la pieza completa.