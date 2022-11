EEUU alerta: altos mandos militares rusos ya discuten cómo y cuando usar armas nucleares en Ucrania

La Inteligencia de Estados Unidos eleva la preocupación y alerta de que altos mandos militares rusos se reunieron hace apenas unos días para discutir cómo y cuándo Rusia podría utilizar armas nucleares en Ucrania.

En las conversaciones no estuvo presente el presidente ruso Vladímir Putin, según informa The New York Times, que revela que este encuentro entre líderes del Ejército ruso se llevó a cabo "en el contexto de intensificación de la retórica nuclear de Rusia y los reveses en el campo de batalla".

Esta reunión ha alarmado a la Administración Biden, que considera que la "frustración" de Putin y de sus mandos militares de más alto nivel es tal que "las amenazas veladas de Putin de usar armas nucleares podrían no ser sólo palabras".

[De bombarderos B-2 a cazas F-35: el arsenal nuclear que la OTAN ya moviliza en sus maniobras]

Esta advertencia de Estados Unidos llega apenas unos días después de que Putin asegurara que para Rusia no tiene sentido "político ni militar" un posible uso de armas nucleares en Ucrania. "Rusia no está desafiando a las élites de Occidente. Rusia simplemente está defendiendo su derecho a existir y desarrollarse libremente", dijo, después de amenazar abiertamente con el uso de armas nucleares hace ya semanas advirtiendo que no iba de "farol".

2.000 armas nucleares tácticas

Tras esta reunión entre los altos mandos militares, la Inteligencia norteamerica ha confirmado que, por ahora, no hay evidencia alguna de que Rusia esté tomando medidas nucleares tácticas para prepararse ante un inminente ataque. El Pentágono estima que Rusia tiene un arsenal de hasta 2.000 armas nucleares tácticas diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla, entre ellas misiles o proyectiles de artillería.

[La OTAN avisa a Putin de "consecuencias sin precedentes" si usa armas nucleares en Ucrania]

Estos movimientos en la cúpula militar coinciden con las declaraciones de hace apenas unos días del director de la CIA, William J. Burns, que alertó de que "la desesperación potencial" de Putin para ganar en Ucrania y ante los últimos reveses en la guerra podrían llevar a Rusia a utilizar armas nucleares.

John F. Kirby, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, contactado por The New York Times, ha rechazado dar "detalles" sobre este informe.

"Hemos dejado claro desde el principio que los comentarios de Rusia sobre el uso potencial de armas nucleares son profundamente preocupantes y los tomamos en serio. Continuamos monitoreando esto lo mejor que podemos y no vemos indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para tal uso", ha explicado Kirby.

Rusia moviliza un gigantesco bombardeo nuclear

Al mismo tiempo que la OTAN, a la que España pertenece, realizaba hace unos días las maniobras nucleares Steadfast Noon en el noreste de Europa, el Kremlin decidió exhibir su potencial aéreo sacando de los hangares a sus bombarderos Tupolev Tu-95MS. También con capacidad nuclear, las dos aeronaves movilizadas realizaron un vuelo de más de 12 horas sobre el océano Pacífico, el mar de Bering y el mar de Ojotsk.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, se trataba de un vuelo programado sobre aguas neutrales. También se conoce que los bombarderos fueron escoltados por cazas MiG-31 y que repostaron en el aire. Los Tu-95MS son una de las plataformas de despliegue nuclear más importantes de toda la fuerza aérea rusa, conformando la espina dorsal de los bombarderos de larga distancia. Todo un aviso y una advertencia a Ucrania y a sus aliados.

[Rusia acusa a la Marina británica de provocar un 'ataque terrorista' en los gasoductos Nord Stream]

Los avisos del uso de armas nucleares son una constante en la dialéctica bélica entre Ucrania y Rusia. El temor por una escalada nuclear en la guerra ha ido incrementándose en las últimas semanas y a los informes emitidos por los servicios de inteligencia de la OTAN. El último de los movimientos lo protagonizó el ministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú, quien ha acusado a Kiev de estar planeando un ataque de falsa bandera con una bomba sucia para desencadenar la guerra nuclear.

Shoigú habló con sus homólogos en Francia, Turquía y Reino Unido para comunicarles "su preocupación por posibles provocaciones de Ucrania con el uso de una bomba sucia". Ante esto, Zelenski afirmó que este movimiento del Kremlin tan solo es una justificación para que puedan emplear armas nucleares en la contienda.

La "aniquilación" del Ejército ruso

Ante estas amenazas constantes de Rusia, los líderes de la UE, de Estados Unidos y de la OTAN habían avisado a Vladímir Putin de "consecuencias graves" si utiliza armas nucleares contra Ucrania. Pero ningún dirigente occidental en el poder había querido detallar cuáles serían exactamente esas "consecuencias", hasta que las ha hecho Josep Borrell.

La represalia del bloque occidental sería la "aniquilación" del Ejército ruso, usando armas convencionales, según confirmó el pasado 13 de octubre el Alto Representante Europeo para la Política Exterior y de Seguridad Común.

"Tenemos la amenaza nuclear. Putin dice que no va de farol. No puede permitirse ir de farol. Y tiene que estar claro que los que apoyamos a Ucrania -la UE, los Estados miembros, Estados Unidos y la OTAN- tampoco vamos de farol", dio Borrell.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan