Indignación en Francia por la defensa de Mélenchon del diputado que abofeteó a su mujer en la cara

Las feministas y las activistas contra la violencia doméstica en Francia han reaccionado con estupor y enfado después de que algunos políticos franceses hayan saltado a la palestra para defender a un parlamentario que ha admitido que abofeteó a su mujer en la cara.

El escándalo estalló la semana pasada en el país vecino después de que se filtrara a la prensa que Adrien Quatennens, uno de los pesos pesados del partido de izquierda radical Francia Insumisa (LFI), había sido denunciado a la Policía por su mujer, Céline. Este lunes, la Fiscalía de Lille ha anunciado que ha abierto una investigación sobre la denuncia policial interpuesta por su mujer.

Según la versión que el diputado Quatennens ha hecho pública a través de un comunicado que ha compartido en Twitter, lo que ocurrió es que le dio un cachete a su mujer, de la que se está divorciando. Y eso ha provocado un debate entre los dirigentes de izquierdas sobre la necesidad de que se retire de la actividad pública o de que continúe en ella.

El foco de la polémica está en la posición del "número uno" de LFI, Jean-Luc Mélenchon, que en su primera declaración pública al respecto cargó contra los policías, los medios y las redes sociales que filtraron los hechos, al tiempo que celebró la "dignidad" y el "valor" de Quatennens, al que manifestó su "confianza" y su "afecto".

Posteriormente, Mélenchon quiso rectificar y puntualizó que su "afecto por él no quiere decir que no empatice Céline" y que "una bofetada es algo inaceptable en cualquier caso", según recoge Efe.

Adrien Quatennens ha anunciado que va a dejar de ser coordinador de LFI para proteger al partido y a sus militantes.

El hasta ahora "número dos" de la formación de Mélenchon reconoció que la relación de pareja se había "deteriorado" y que se estaban planeando divorciarse después de 13 años juntos. Pero también admitió que durante una discusión él le "torció la muñeca" a Céline y le quitó el móvil.

Bonjour à tout·e·s, après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle.

"Para recuperarlo, saltó sobre mi espalda. Me la quité de encima y al hacerlo se golpeó el codo", según la versión del comunicado de Quatennens. Y describió una disputa anterior en la que "en un contexto de extrema tensión y agresiones mutuas le solté una bofetada en la cara... una acción de la que me arrepiento profundamente y por la que he pedido perdón muchas veces".

Las críticas más duras contra Adrien Quatennens han sido las de la eurodiputada de LFI Manon Aubry, que ha pedido este lunes en la emisora France Info que la Justicia abra una investigación sobre el caso del que ha sido hasta ahora el "número dos" del partido de Mélenchon.

También la diputada ecologista Sandrine Rousseau (LFI está asociada con su partido en la coalición de izquierdas NUPES) ha exigido a Quatennens que se aparte de toda actividad política y además ha reclamado a su formación que le sancione.

