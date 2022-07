"Apocalipsis de calor" en Europa: incendios "nunca vistos" en Francia y hasta 40 grados en Reino Unido

"Apocalipsis de calor" así se refieren los meteorólogos a las altas temperaturas registradas en Francia. Una ola de calor sin precedentes que afecta a Portugal y España, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Alemania... y que ha dejado ya numerosos muertos y ha desatado múltiples incendios en todo el continente.

Los incendios activos en España se han cobrado ya dos vidas en Losacio (Zamora) y han arrasado, al menos, unas 25.000 hectáreas, favorecidos por las altas temperaturas, de hasta 40 grados, y el viento.

Una situación similar está sufriendo Francia, donde las llamas han obligado a evacuar a 32.300 personas. A pesar del trabajo de unos 1.200 bomberos y de nueve aviones especializados, "la noche será difícil" debido al aumento del viento, anunció en declaraciones a la prensa Fabienne Buccio, prefecta (delegada del Gobierno) en el departamento de Gironde, en las que recalcó que afrontan "una situación complicada".

Mapa de los incendios activos en Europa por la ola de calor. Diseño E. E.

"No termina nunca" asegura al diario The Guardian David Brunner, uno de los 1.500 bomberos que luchan por controlar el fuego que se ha desatado en la región francesa de Gironde. Las llamas se originaron el pasado martes y han destruido ya 14.000 hectáreas de bosque cerca de Dune du Pilat. "En 30 años trabajando como bombero no había visto una cosa igual en mi vida".

Entre las personas evacuadas en Francia también reina la incredulidad. Théo Dayan, un joven de 26 años, y uno de los más de 32.000 evacuados por el fuego aseguró al diario Le Monde: "Somos refugiados del cambio climático". Jean-Luc Gleyze, jefe del servicio local de bomberos de la localidad francesa de La Teste-de-Buch sostiene que "no estamos siendo capaces de hacer frente al cambio climático ni de frenarlo. Más bien al contrario, nos está golpeando directamente en la cara".

Incendios provocados por las altas temperaturas en el sur de Francia. Reuters

La buena noticia es la llegada mañana de un frente de tormentas que descargará entre los Pirineos y la frontera belga, con lo que el calor quedará acorralado en el sureste de Francia.

40 grados en Reino Unido

En Reino Unido no están sufriendo incendios, pero las altas temperaturas han obligado a cerrar el aeropuerto de Luton, situado al norte de Londres. "Tras las altas temperaturas de hoy, se identificó un defecto en la superficie de la pista", dijo el aeropuerto en un comunicado.

Imagen de la ola de calor y las altas temperaturas que están sufriendo en Londres. Reuters

La Oficina de Meteorología del Reino Unido (Met, en inglés) situó este lunes a Inglaterra en alerta roja por la ola de calor y avisó de que las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, lo que supondrá un récord para este país.

La alerta roja, la primera vez que la Met se ve obligada a emitirla, se mantendrá también este martes, mientras que el resto del territorio del Reino Unido permanece en alerta ámbar -una menos que la roja- por las elevadas temperaturas.

Hasta ahora, las temperaturas más altas en el Reino Unido se habían registrado en Cambridge en 2019, cuando el termómetro marcó 38,7 grados centígrados.

Las autoridades británicas han avisado de que Londres se ha convertido este lunes la ciudad más calurosa del país. Esta ola de calor "excepcional" puede tener impacto "en las personas y las infraestructuras", indicó la Met.

El aeropuerto de Luton, en Londres, ha cerrado durante más de dos horas debido a que su pista se derrite por las altas temperaturas que está sufriendo el país. Se espera que la situación se repita mañana, dado que se esperan más de 43ºC, hoy la máxima era de 38ºC. pic.twitter.com/JiiESFaEF5 — On The Wings of Aviation (@OnAviation) July 18, 2022

Las autoridades han pedido a la población que mantenga un alto nivel de hidratación, que cierre las cortinas de casa y no se exponga al sol en la mitad del día, y también que evite viajar a menos que sea absolutamente esencial.

Italia y resto de Europa

Italia también sufre, con termómetros de hasta 42 grados por el día y 30 por la noche en el centro y norte del país -en la Toscana, Umbría, el Lacio y la Llanura Padana- combinados con la mayor sequía de los últimos 70 años.

Los meteorólogos italianos ya advierten de que la que acaba de comenzar será "la semana más calurosa de 2022" debido al anticiclón africano bautizado significativamente como "Apocalypse4800", con temperaturas récord incluso en macizos alpinos como el Mont Blanc, donde se espera una máxima inédita de 10 grados.

El ascenso de temperaturas en los glaciares puede provocar catástrofes como el reciente desprendimiento de la Marmolada en los Dolomitas, que causó 11 muertos. Este domingo se registró un nuevo suceso de este tipo en la zona, aunque en esta ocasión sin víctimas.

Los gondoleros de Venecia se hidratan para hacer frente a la ola de calor. Reuters

Situación parecida se vive en Austria con el mercurio en 37 grados en su parte este, no alpina, y donde el agua del lago Neusiedler, fronterizo con Hungría y muy popular para la práctica local de deportes de vela, está en su punto más bajo desde que comenzaron sus registros en 1965, aunque no ha llegado a secarse por completo como sucedió en 1865. Según los avisos meteorológicos, la ola de calor puede desplazarse en los próximos días hacia Alemania e incluso al sur de los países escandinavos si se dan determinadas condiciones.

En Montenegro, un incendio azota desde el domingo la localidad de Kabao, próxima a la ciudad adriática de Herceg Novi, mientras en Suiza la alerta por calor afecta al oeste, la parte francófona del país, sobre todo a los cantones de Ginebra, Valais y Basilea, con temperaturas de hasta 39 grados.

Un hombre se refresca en Países Bajos para hacer frente a la ola de calor. Reuters

En Países Bajos, la alerta es amarilla por calor tropical con temperaturas de hasta 35 grados en el centro y el sur y este martes será naranja, con termómetros que podrían superar los 39 grados, lo que ha llevado a la aplicación del Plan Nacional de Calor e incluso al retraso de la popular Marcha de los Cuatro Días de Nimega.

Este lunes Dublín alcanzó una temperatura de 33 grados centígrados, la más alta registrada en la ciudad desde que se toman estos datos, según la Oficina Meteorológica (Met Éireann).

En el Mediterráneo oriental, Chipre está en alerta amarilla con temperaturas de hasta 39 grados en el interior que se espera se mantengan al menos hasta el jueves, mientras Grecia registra valores calurosos pero normales para la época, si bien el ambiente propicia incendios forestales todos los días: hoy en la región de Acaya, en el sur, y en la isla de Eubea, donde al año pasado varios fuegos arrasaron la cuarta parte de su superficie.

Situación en España

En España la intensa, duradera y extensa ola de calor (con máximas entre los 39 y los 45 grados en casi toda la península), ha podido causar 510 muertes atribuibles a las altísimas temperaturas, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III dependiente del Ministerio español de Sanidad.

Un hombre observa el fuego del incendio forestal de O Barco de Valdeorras, Galicia. Efe

Además, los incendios activos se han cobrado ya dos vidas y han arrasado miles de hectáreas, favorecidos por las altas temperaturas y el viento.

Siguen preocupando los fuegos de Castilla y León, Cataluña y Galicia, mientras que en Extremadura, una de las más afectadas por la ola de calor, la situación ha mejorado notablemente; en Andalucía se ha dado por estabilizado el incendio de la sierra de Mijas.

