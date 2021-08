Francia se prepara para administrar a partir de septiembre la tercera dosis de la vacuna de la Covid

Noticias relacionadas Macron logra 4 millones de vacunados más con el pasaporte obligatorio para entrar en lugares públicos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que su país se prepara para administrar una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 "para las personas más ancianas y las más frágiles".

En un vídeo colgado en las redes sociales, donde el presidente galo está respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, desde su residencia veraniega de Bregançon, en el sur del país, Macron aseguró que comenzarán a inyectar la nueva dosis a partir de septiembre.

"Será necesaria, con toda seguridad, una tercera dosis, no para todo el mundo de forma inmediata, pero sí para los más ancianos y los más frágiles. Por eso nos preparamos para esta tercera dosis", aseguró el presidente.

Macron señaló que esa es la doctrina que les han indicado los científicos, que recomiendan que para "las personas inmunodeprimidas (...) ha quedado establecido que para luchar de forma eficiente contra el virus serán necesarios recuerdos" de la vacuna.

El caso de España

Macron hizo estas declaraciones mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó una moratoria global de la tercera dosis y que se considere retrasar la vacunación de los adolescentes en los países ricos para priorizar a los menos desarrollados.

En el caso de España, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, avanzó este miércoles que "nos vamos a tener que vacunar muchas más veces" contra la Covid-19 ya que el virus "no nos va a abandonar".

"Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente... La Covid no nos va a abandonar, va a haber otras fases de vacunación a las que nos vamos a tener que someter, no solo en España", dijo en laSexta.

