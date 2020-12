La UE no reconoce las elecciones en Venezuela pero tampoco aclara su posición sobre Guaidó

La Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo en Venezuela, en las que el Gran Polo Patriótico -la plataforma que sostiene al régimen de Nicolás Maduro- obtuvo el 67,6% de los votos, con una participación del 31%. Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado este lunes por unanimidad una declaración en la que denuncian que los comicios no respetaron las mínimas garantías democráticas y que los resultados no son legítimos ni reflejan la voluntad del pueblo venezolano.

Sin embargo, la UE aplaza la decisión sobre si mantendrá su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de la actual Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana. Los Estados miembros seguirán discutiendo qué hacer -en cooperación con el resto de la comunidad internacional- de aquí hasta el próximo 5 de enero, cuando deben tomar posesión los nuevos parlamentarios elegidos este domingo.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, intentó hasta el último minuto que Maduro aplazara las elecciones y llegara a un acuerdo con la oposición sobre las condiciones para celebrarlas. A cambio, la UE se comprometía a enviar observadores para avalar la limpieza de los resultados. Borrell llegó a mandar una misión a Caracas para tratar de desbloquear la negociación, lo que le valió duras críticas de PP, Vox y Ciudadanos por "blanquear" a Maduro. Al final, el régimen rechazó retrasar la votación y la oposición descartó participar.

Josep Borrell, durante la rueda de prensa de este lunes Reuters

"Nadie más que yo ha estado trabajando para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y construir las condiciones para que la oposición participara con el fin de que la UE reconociera el resultado. Creo que hice mucho, pero no obtuve mucho", ha lamentado Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada de forma presencial en Bruselas.

"Por eso estoy muy apenado por una situación en la que la UE ha acordado de forma unánime que estas elecciones no han respetado los estándares internacionales mínimos, no han logrado movilizar al pueblo venezolano para participar, no se consideran inclusivas ni transparentes y por eso los resultados no pueden ser reconocidos por la UE", ha resaltado el jefe de la diplomacia europea.

Consenso internacional

¿Seguirá Bruselas reconociendo a Guaidó como presidente encargado aunque su mandato oficial como presidente de la Asamblea Nacional caduque el 5 de enero? "El día importante es el 5 de enero, cuando la nueva Asamblea tome posesión. No la reconocemos, no reconocemos el carácter democrático de este proceso, pero no hemos entrado en ninguna otra cuestión como la que usted está preguntando. Habrá tiempo para ello", ha contestado Borrell.

De momento, el jefe de la diplomacia europea tiene previsto convocar una reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela y otro encuentro conjunto con el Grupo de Lima con el objetivo de lograr el máximo consenso internacional posible en respuesta al régimen de Maduro. Un consenso al que la UE espera que también se sume la próxima Casa Blanca de Joe Biden.

También la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha destacado que las elecciones legislativas en Venezuela no han respetado los estándares internacionales mínimos y que su resultado no puede considerarse legítimo o representantivo de los deseos del pueblo venezolano. "España tampoco puede reconocer este resultado, no es una sorpresa para nadie", ha dicho.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, durante la reunión de este lunes en Bruselas UE

González Laya ha explicado que "entre hoy y el 5 de enero se llevará a cabo un proceso de discusión para ver cuál va a ser la postura europeoa respecto a la Asamblea Nacional actual y el presidente encargado actual". La posicion de España es que cualquier respuesta debe mantener la unidad europea, respetar el derecho internacional, enviar una "señal política clara" y permitir a la UE mantener su interlocución con todas las partes para buscar una solución política.

"Venezuela necesita urgentemente una solución política que ponga fin al actual bloqueo y permita la llegada urgente de asistencia humanitaria a sus ciudadanos", señala la breve declaración aprobada por los Veintisiete.

La UE vuelve a pedir al régimen de Maduro y a los grupos de oposicino que "prioricen los intereses del pueblo venezolano y lleguen de forma urgente a un acuerdo para iniciar un proceso de transición liderado desde Venezuela". El objetivo debe ser "encontrar una solución pacífica, inclusiva y sostenible a la crisis política, a través de elecciones presidenciales y legislativas creíbles, inclusivas y transparentes".

Bruselas "está dispuesta a respaldar un proceso de estas características y continuará trabajando con todos los actores relevantes", concluye el texto.