El alcalde de Londres alerta de la discriminación contra los europeos en Reino Unido tras el 'brexit'

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó este martes su preocupación por que los ciudadanos europeos puedan sufrir discriminación por parte de caseros y empleadores tras el final del periodo de transición con la Unión Europea (UE), el 31 de diciembre, y les ha urgido a que soliciten el estatuto de asentados antes de navidades.



El alcalde de la capital británica hizo esta petición al empezar a funcionar este martes de manera virtual el nuevo sistema de inmigración del Reino Unido, por puntos y similar al australiano.



Desde este martes, todos los extranjeros, incluidos los ciudadanos comunitarios, que quieran entrar en el Reino Unido para trabajar a partir del próximo 1 de enero tendrán que solicitar un visado.



El político laborista manifestó la inquietud de que los comunitarios que viven actualmente en la capital puedan sufrir discriminación si los propietarios de las viviendas que alquilan o sus empleadores no comprenden que siguen teniendo derechos en el Reino Unido a partir del 1 de enero, por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de tener el estatuto de asentado.



Los ciudadanos europeos que vivan en el Reino Unido antes del 31 de diciembre tienen hasta el 30 de junio de 2021 para solicitar el régimen de preasentado (si lleva menos de cinco años en el país) o asentado, pero el alcalde advirtió de la probabilidad de que las personas se enfrenten a discriminación si terceras personas, como empleadores, no comprenden sus derechos una vez que las reglas de inmigración más estrictas entren en vigor el 1 de enero.



El alcalde londinense, a través de un comunicado, se ha quejado de la falta de claridad por parte del Gobierno sobre cómo una persona que ya resida en el país pueda demostrar su derecho a vivir y trabajar sin haber obtenido el estatus antes del 31 de diciembre.



"Los ciudadanos de la UE que viven en Londres son una parte integral de nuestra ciudad. Son nuestros amigos, nuestras familias, nuestros vecinos y nuestros colegas, y como todos los demás, muchos han enfrentado un año extraordinariamente difícil lidiando con covid-19", dijo Khan.



"Muchos londinenses europeos ya se han inscrito en el plan de asentamiento de la UE, pero falta un mes para que finalice el período de transición. Así que hoy hago un llamamiento directo a todos los londinenses europeos: asegúrense de que usted y todos sus familiares y amigos hayan solicitado" el régimen, añadió.



"De lo contrario, -insistió Khan- me temo que podría ser víctima de discriminación, de un propietario, un empleador potencial o cualquier otra persona que no distinga entre sus derechos y los de las personas que llegan bajo las reglas de inmigración más estrictas a partir de enero".