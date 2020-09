El plan de Von der Leyen: bonos verdes, nube digital europea y diseño Bauhaus

"Es el momento de que Europa lidere el camino desde la actual fragilidad hacia una nueva vitalidad". Esta es la idea fuerza en torno a la cual Ursula von der Leyen ha articulado este miércoles su primer discurso sobre el estado de la Unión. Una comparecencia prolija y detallada ante el pleno de la Eurocámara (una hora y media) en la que ha expuesto su agenda de prioridades legislativas y políticas para este curso.

La presidenta de la Comisión admite que la pandemia todavía no ha quedado atrás, que persiste un alto grado de incertidumbre por los rebrotes y que la recuperación económica aún está en un estadio preliminar. Al mismo tiempo, esta vez la UE sí ha hecho sus deberes. Ha sido capaz de superar sus divisiones y dar una respuesta común sin precedentes: el fondo de reconstrucción de 750.000 millones aprobado en julio, ha presumido.

Von der Leyen pide ahora a los Gobiernos de los 27 que no caigan en la complacencia y se concentren en poner en marcha rápidamente las decisiones para que el dinero empiece a fluir cuanto antes a los países más golpeados por la pandemia, como España. La UE debe aprovechar esta financiación sin precedentes para dar un gran salto adelante en la doble transición digital y verde y reforzar su dimensión social. Estas son las iniciativas clave del plan de Von der Leyen para los meses más inmediatos.

UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. "Para mi, está muy claro: debemos construir una Unión Europea de la Salud más fuerte". Von der Leyen sostiene que una de las principales lecciones de la pandemia es que la UE debe asumir más competencias en materia sanitaria y dedicarle más financiación. Su primer paso será reforzar los poderes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Preveción y Control de Enfermedades (ECDC). En una segunda fase, la UE pondrá en marcha una nueva agencia de investigación biomédica a imagen de la que ya tiene EEUU (Barda).

Ursula von der Leyen, este miércoles durante el debate sobre el estado de la Unión Parlamento Europeo

UN SALARIO MÍNIMO JUSTO EN TODA LA UE. "El dumping salarial destruye la dignidad del trabajo, penaliza a los empresarios que pagan salarios decentes y distorsiona la competencia en el mercado único". La presidenta ha confirmado su intención de presentar en las próximas semanas una propuesta legislativa para fijar un salario mínimo justo en toda la UE, que en todo caso respetará las tradiciones de negociación colectiva en cada país. En materia económica, Von der Leyen ha pedido además a los Gobiernos que no retiren todavía los estímulos fiscales y ha defendido completar la unión bancaria y la unión de mercados de capital.

AUMENTAR EL RECORTE DE EMISIONES AL 55% PARA 2030. "Aunque gran parte de la actividad mundial se congeló durante los confinamientos y las cuarentenas, el planeta ha continuado calentándose peligrosamente". Para frenar esta tendencia, Bruselas propone aumentar del 40% al 55% el objetivo de recorte de emisiones de la UE de aquí a 2030. Eso garantizaría que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro en 2050. El nuevo objetivo es ambicioso, realizable y beneficioso para Europa, sostiene Von der Leyen. Además, cuenta con el apoyo de las grandes empresas de la UE, entre ellas Acciona, Iberdrola, Inditex, Renfe o Telefónica.

BONOS VERDES. "Queremos llevar la financiación verde al siguiente nivel". El 37% del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tendrá que gastarse obligatoriamente en objetivos relacionados con el Pacto Verde Europeo. En cuanto a la financiación, la presidenta ha afirmado que el 30% de los fondos (es decir, 225.000 millones de euros) se captarán mediante la emisión de bonos verdes, un terreno en el que la UE es ya líder mundial. El Ejecutivo comunitario quiere también impulsar la economía del hidrógeno y crear 1 millón de puntos de recarga para coches eléctricos.

DISEÑO BAUHAUS. "Necesitamos dar a nuestro cambio sistémico su propia estética distintiva, emparejar estilo con sostenibilidad". Una de las prioridades del Pacto Verde Europeo será la renovación de edificios en toda la UE, que ahora generan el 40% de las emisiones. Pero Von der Leyen sostiene que esto no es sólo un proyecto medioambiental o económico sino que también debe ser un proyecto cultural. Por eso ha anunciado que pondrá en marcha una nueva "Bauhaus Europea", en referencia a la influente escuela de diseño fundada por el arquitecto Walter Gropius en la Alemania de los años 20 del sigl pasado. Un espacio de creación conjunta en el que trabajen juntos arquitectos, artistas, ingenieros y diseñadores con el fin de definir esta nueva estética.

Vista del hemiciclo durante el discurso este miércoles de Von der Leyen Parlamento Europeo

UNA NUBE DIGITAL EUROPEA. "Esta debe ser la década digital de Europa. Debemos invertir en soberanía digital". La presidenta quiere que el 20% del fondo de reconstrucción de 750.000 millones se dedique a la transición digital. Sus prioridades son tres: construir una nube europea para almacenar y procesar datos industriales en sectores como energía o sanidad; impulsar una identidad digital europea segura que cada ciudadano pueda usar en toda la UE e invertir en el despliegue de redes 5G, 6G y fibra.

UNA EUROPA MÁS ASERTIVA EN EL MUNDO. "Hay una clara necesidad de que Europa adopte posiciones claras y medidas rápidas en la esfera internacional". Von der Leyen quiere que Bruselas contribuya a reformar y fortalecer instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al mismo tiempo, la UE debe ser más firme frente a la deriva autoritaria de China, Rusia o Turquía. La presidenta ha anunciado una ley Magnitsky para sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y ha reclamado que estas decisiones se adopten por mayoría y no por unanimidad como ahora. Finalmente, aboga por una reconciliación con Estados Unidos, gane quien gane las elecciones del 3 de noviembre.

UNA FISCALIDAD MUNDIAL JUSTA. "El carbono debe tener su precio, porque la naturaleza ya no puede pagar más ese precio". La UE seguirá adelante con su plan de crear una tasa al carbono en frontera que gravará las importaciones de países que no respeten el acuerdo de París contra el cambio climático y lo hará de forma compatible con las reglas de la OMC, confirma Von der Leyen. Bruselas tiene además previsto reactivar la tasa a los gigantes digitales a principios de 2021 si antes de fin de año no se alcanza un acuerdo mundial en la OCDE o en el G-20, un pacto hasta ahora vetado por EEUU.

UN NUEVO PACTO MIGRATORIO. "La crisis migratoria de 2015 provocó muchas divisiones profundas entre los Estados miembros y algunas de esas heridas todavía están curándose a día de hoy". El nuevo Pacto Migratorio es la iniciativa más inmediata de Bruselas, ya que se presentará la semana que viene. Von der Leyen no ha concretado demasiado: su propuesta se basará en el refuerzo de las fronteras exteriores, la lucha contra los traficantes, los acuerdos con países de origen y tránsito y la solidaridad. Salvar vidas en el mar es una obligación, pero al mismo tiempo las personas que no tienen derecho al asilo deben ser repatriadas, argumenta.

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, durante el discurso de Von der Leyen Parlamento Europeo

UN PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RACISMO. "El odio es odio y nadie tiene que soportarlo". La onda expansiva de las últimas protestas raciales en Estados Unidos ha llegado esta vez a la UE, que quiere hacer examen de conciencia de su propia discriminación hacia las minorías. Bruselas propondrá extender la lista de delitos de la UE para cubrir todas las formas de delitos de odio e incitación al odio y nombrará por primera vez un coordinador contra el racismo.

RECONOCER A LOS HIJOS DE PAREJAS GAY. "Las zonas libres de LGBTQI son zonas libres de humanidad y no tienen sitio en nuestra Unión". Von der Leyen ha arremetido contra los municipios y regiones de Polonia que pretenden prohibir los desfiles del orgullo gay y otros actos LGBT. La presidenta anuncia una iniciativa legislativa para que los hijos de parejas gay sean reconocidos automáticamente en todos los Estados miembros, incluso los que no aceptan el matrimonio homosexual. Además, asegura que seguirá vigilando el respeto del Estado de derecho en todos los países de la UE, otra referencia sin citarlos a los abusos en Polonia o Hungría.