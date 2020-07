Tommy Robinson, el ultra que no quiere a españoles en el Reino Unido, se instala en Marbella

Tommy Robinson se viene a vivir a un país al que no parecía tener demasiado cariño, no al menos tanto como al suyo. El activista de extrema derecha y fundador de la Liga Inglesa de Defensa, al que se puede calificar de diversas formas por su currículum de polémicas y condenas, abogó por expulsar a los españoles de Reino Unido. Ahora lo tenemos aquí.

La última experiencia en Reino Unido de Robinson, seudónimo de Stephen Christopher Lennon, de 37 años, fue el incendio en casa de su mujer, Jenna Vowles. "De inmediato", cogió las maletas para instalarse en España.

Defenestrado de la política, hasta de las redes sociales -Facebook o Twitter cerraron sus cuentas-, ha optado por ser quien él detesta: "Si no habla nuestro idioma no debería estar en Reino Unido", defiende. No habla español.

Cuatro veces en prisión

Asimismo, no concede a los llegados de otros lugares presunción alguna y subraya el carácter delictivo de los foráneos. Robinson ha estado en la cárcel en varias ocasiones por falsedad documental o por violento. Sus seguidores no dudan tampoco a la hora de llevar a cabo atrocidades contra extranjeros, azuzados por los mensajes del ultra.

De algunas de las últimas imágenes que ha compartido -recurre a una red de streaming rusa-, se deduce que está en Marbella. Allí se le ve en una pista de tenis que lleva el nombre de Manolo Santana.

Una de sus más recientes reivindicaciones ha sido la defensa de las estatuas ante el goteo de derribos por parte de quienes atacan patrimonio amparándose en el antiesclavismo o racismo. Se disculpa por estar lejos del Reino Unido y no poder estar presente en las movilizaciones.