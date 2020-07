Las fronteras, de nuevo en peligro: Francia examinará posibles cierres por el Covid-19

Casi un mes y medio después de que Europa volviera a abrirse a los viajes tras el cierre obligado por la pandemia del coronavirus, las fronteras vuelven a estar en tela de juicio. El presidente francés, Emmanuel Macron, examinará el próximo viernes con su Consejo de Defensa la posibilidad de cerrarlas de nuevo para protegerse de la propagación del coronavirus. El Ejecutivo no ha aclarado si la medida podría afectar a España.



Después de varios días de especulaciones sobre eventuales restricciones al paso de la frontera con España por los brotes declarados principalmente en Cataluña, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, reconoció que todas las hipótesis están abiertas, en declaraciones al término del Consejo de Ministros.



"No descartamos nada por principio. Observamos la situación tal como es. Observamos todas las medidas que se pueden tomar para proteger la seguridad sanitaria", dijo Attal.



Recordó que en Francia hay 350.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día los pasos y que deberá tomarse en cuenta cuando se aborde el asunto el viernes en el Consejo de Defensa que preside Macron con varios miembros de su Ejecutivo.



Frente a las acusaciones de la oposición de derechas y de ultraderecha de que el cierre de fronteras es un tabú, el portavoz insistió en que "no se excluye absolutamente nada, no hay ningún tabú sobre esta cuestión".



"Lo único que nos preocupa es la protección de los franceses, es lo único que nos guía y lo que nos llevará a tomar otras decisiones sobre la cuestión de las fronteras" pero también sobre la ampliación de los test de la COVID-19 en los aeropuertos.



El pasado sábado, el primer ministro, Jean Castex, señaló que un eventual cierre de la frontera con España por la situación epidémica en Cataluña es un asunto que hay que discutir con las autoridades españolas.



Interrogado sobre ese escenario después de las medidas de restricción de movimientos de la Generalitat de Cataluña, Castex dijo que vigilan la situación "muy de cerca" y que "es un asunto importante del que tenemos que discutir también con las autoridades españolas".