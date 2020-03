Nueva jornada negra en Italia: supera los 12.000 muertos tras sumar 837 en las últimas 24 horas

Malas noticias en Italia, que lleva ya más de tres semanas de confinamiento total para ganarle la guerra al coronavirus. El país transalpino vive otra jornada negra y suma 837 muertos más en las últimas 24 horas, el número total de fallecidos alcanza ya 12.428. Tampoco hay buenos datos en el apartado de contagios diagnosticados, son 2.107 positivos más, lo que deja más de 103.000 infectados en el país más afectado por la pandemia.

Se rompe la tendencia de desaceleración que parecía confirmarse ayer, cuando se registraron 1.648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días. Las autoridades de Protección Civil, encargadas cada tarde de dar el balance actualizado, subrayan el lado esperanzador de los datos y recuerdan que el número de test de diagnóstico es cada día mayor e influye en el número de casos diagnosticados. En concreto, se han realizado 29.609 pruebas, unas 6.000 mal que ayer.

Las autoridades sanitarias dicen sin embargo que Italia está ya inmersa en ese dichoso pico de contagios pero la tendencia de contagios se mantendrá plana unos días más hasta que se aprecie una bajada significativa en el número de diagnosticados. Así lo cree Silvio Brusaferro, presidente del Insituto Superior de Sanidad (ISS), que advertía este martes que no hay que bajar la guardia: "Por ahora es difícil imaginar un reinicio de las actividades en poco tiempo".



Brusaferro también admitió que puede haberse subestimado la cifra de los fallecidos porque se cuentan aquellos que han dado positivo a una prueba, pero ha habido muchos fallecimientos por neumonía que no están en las estadísticas oficiales del coronavirus en Italia.



"Ha habido fallecidos en sus casas donde no hay un informe médico, o todos aquellos que han muerto en las residencias. Es una estimación que deberemos hacer de manera más precisa", añadió.



También advirtió que son importantes las decisiones que se tomen hasta ahora para evitar "que la curva vuelva a subir o conduzca a una situación de descontrol".