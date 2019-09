Una pareja descubre tras ocho años juntos cuando van a ser padres que son hermanos

"Hemos descubierto que compartimos el mismo padre". La frase sería ya impactante de por sí. Lo es más todavía teniendo en cuenta que ambos implicados son marido y mujer y que, de hecho, ella espera un hijo en común para el próximo marzo.

La historia la ha contado un usuario de 24 años procedente del Reino Unido en el foro 'reddit'. Su esposa desde hace un año y pareja desde hace ocho tiene, por su parte 25 años. El descubrimiento sobre el padre compartido y el hecho de que son hermanastros lo es algo reciente y que ha querido compartir con los usuarios de la famosa web.

"Ni siquiera estoy seguro de qué hacer excepto quizás asegurarnos de no tener más hijos biológicos", cuenta. No quieren abortar porque ella "no cree" en ello aunque están preocupados por las posibles "complicaciones de salud durante su vida". Afirma que no quieren "separarse" porque "los sentimientos entre ambos no han cambiado". Se conocen desde el comienzo de los estudios en el colegio y han "compartido juntos épocas duras".

Ninguno de los dos tiene contacto con el padre en común, que todavía vive. Es una 'persona non grata' en ambos hogares. Le califica como "una persona de mierda". Las madres de ambos no tienen tampoco contacto con él y ni siquiera se incluyó su nombre en el certificado de nacimiento. Ellas no saben el parentesco de sus hijos. Fue en una conversación con la madre de su hija cuando empezó a sospechar. Tras ello una muestra de ADN confirmó lo que se temía.

"Sé que el incesto está contra la ley y me aterroriza de que puedan descubrirnos mirando nuestras historias al tomar una muestra de ADN para asegurarse de que no tendrán problemas de salud", relata. Es por ello que no entra en demasiados detalles.