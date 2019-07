Correos filtrados del embajador británico en EEUU califican a Trump de "inepto" y "torpe"

Las filtraciones de unos correos del embajador del Reino Unido en Estados Unidos sobre la administración del presidente Donald Trump podrían afectar a la relación entre ambos países. Los cables diplomáticos, que el embajador hacía llegar al gobierno de Theresa May, fueron obtenidos y publicados por el diario Mail on Sunday y datan del 2017 hasta la fecha.

En esos mensajes, el diplomático británico Kim Darroch se refería al gobierno estadounidense como "disfuncional", "impredecible", "torpe diplomáticamente" e "inepto". Indicaba que no pensaba que esta situación fuera a mejorar en la Casa Blanca. También manifestaba su preocupación porque "para un hombre que ha llegado al puesto político más alto del planeta, el presidente Trump irradia inseguridad".

El Ministro de Exteriores del Reino Unido ha abierto una investigación para encontrar al responsable de las filtraciones. El canciller británico, Jeremy Hunt, no ha desmentido el contenido de los mensajes, pero ha aclarado que los cables reflejan la postura personal de Darroch, no la del gobierno.

El domingo, Donald Trump reaccionaba de esta manera ante la prensa: "No somos grandes fans de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido... Así que puedo entenderlo y puedo decir cosas sobre él, pero no me molestaré".