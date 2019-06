"Respiro, pero no vivo": el adiós de la joven holandesa que pidió una eutanasia tras ser violada

"Voy directa al grano: voy a morir en un máximo de 10 días. Después de años de duelo, mi lucha termina.... Seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable". Con estas palabras se despedía del mundo Noa Pothoven. Esta joven holandesa de 17 años fue violada cuando era una niña y ha fallecido en la cama de un hospital tras serle concedida una eutanasia, una práctica regulada y legal en los Países Bajos.

Noa compartió su proceso a través de las redes sociales: "Tras años de luchar y pelear, estoy agotada. He dejado de comer y beber por un tiempo y, después de muchas discusiones y evaluaciones, decidí dejarme ir".

La joven holandesa dejó escrita en Ganar o perder, su autobiografía premiada, la lucha que libró contra los problemas psicológicos derivados de su violación. Pothoven reconocía que era víctima de estrés postraumático, depresión y anorexia. El libro se convirtió en un alegato para la sensibilización ante los problemas mentales y una llamada de alerta ante la falta de instituciones en Holanda para atender los casos como el suyo entre los jóvenes.

Noa fue ingresada en tres ocasiones en distintas organizaciones y su madre denunció al diario Gelderlander, las largas listas de espera de los centros psiquiátricos a los que su hija debía acudir para tener posibilidades de mejoría.

Sin permiso paterno

Llevaba tiempo planeando su muerte, hace años se acercó a la clínica Levenseinde -que significa "final de vida"-, en la Haya, para preguntar por sus opciones para conseguir la eutanasia. "No es un plan impulsivo. No me intentéis convencer de que no es bueno, es una decisión bien considerada y definitiva", escribía en sus redes sociales.

A pesar de su corta edad, Pothoven obtuvo los permisos necesarios para recurrir a la eutanasia, que en Países Bajos es legal desde 2002. Según la Ley de Terminación de la Vida que regula el suicidio asistido, los menores de 16 años que quieran acceder a ello deberán tener el consentimiento de sus padres.

Noa tenía 17, por lo que no era necesario ningún permiso paterno aunque sí que "formasen parte de la decisión". Sin embargo tenía que superar una serie de requisitos como ser evaluada por un mínimo de dos médicos que certificasen: que el sufrimiento del paciente es insoportable y sin perspectivas de mejora; que la solicitud para acabar con la vida es voluntaria y persistente en el tiempo; y que el paciente es consciente de su condición y opciones.

Polémica legislación

Holanda tiene una de las leyes de eutanasia más liberales del mundo, algo que ha provocado polémica. Aunque aseguran son estrictos a la hora de aceptar a un paciente y que se rechazan dos terceras partes de las solicitudes, un porcentaje de la población considera que normas de este estilo "muestran indicios de decadencia moral".

El debate sobre la eutanasia está presente en muchos países europeos entre los que se encuentra España, donde actualmente está permitida la eutanasia pasiva, que consiste en no aplicar tratamientos que prolonguen la vida, como alimento o hidratación, a un paciente que sufre una enfermedad incurable.

Esta modalidad es similar a la de Italia, Suecia, Hungría, Inglatera y Noruega. Por otro lado, en Austria, Finlandia, Alemia y Suiza es legal la muerte asistida bajo, escenarios específicos, que consiste en respetar la voluntad del paciente de dejar de recibir tratamiento ante una enfermedad terminal para morir en su casa o el lugar donde desee.