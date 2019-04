El 'siervo' del pueblo que quiere romper el sistema: las claves que han dado el éxito a Zelensky

"Un comediante puede convertirse en presidente, pero es triste que un presidente se haya vuelto un comediante", es una de las frases que el ganador de las elecciones ucranianas ha dicho durante la campaña, dirigiéndose a su entonces oponente y presidente del país Poroshenko.

Zelensky, famoso en Ucrania por protagonizar películas y un programa de televisión que le alzó como el gran imitador de Poroshenko arrasó este domingo -con el 72.7% de los votos- en las elecciones generales, abriendo una nueva etapa para el país.

Pero, lejos de lo que pudiese parecer, que el cómico haya ganado las elecciones en Ucrania no ha supuesto un vuelco a lo esperado, pues la victoria ya estaba vaticinada por las encuestas.

Estas son algunas de las irreverentes propuestas que han alzado a Zelensky como nuevo presidente de Ucrania.

Fin del conflicto con Rusia

Una de las propuestas del cómico es acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, iniciado en 2014 tras la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia. Este territorio se encuentra ahora mismo controlado por milicias y militares.

Zelensky ha prometido establecer negociaciones con Putin, aunque solo si restablece la soberanía de la península. Estas conversaciones serían algo novedoso, pues el actual presidente Poroshenko se ha negado a establecer una comunicación con el presidente ruso.

A pesar de que el recién elegido presidente de Ucrania ha asegurado que recuperará tanto los territorios de Donetsk y Lugansk como la península de Crimea al completo, Putin ha reiterado que la anexión es para siempre.

Y aunque no ha dado más detalles, ha prometido acabar con una guerra que ya se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas.

Romper el sistema

Una de las declaraciones más controvertidas de Zelensky es su intención de "romper el sistema". Ha asegurado que quiere acabar con la "casta" que ha gobernado el país hasta ahora. Eliminar el establishment.

Quiere erradicar la corrupción y luchar contra los privilegios de los gobernantes: pasando por el presidente, los jueces y los diputados. "Estoy decepcionado con aquellas personas que han estado en el poder todos estos años", dijo durante la campaña.

También ha dicho que "se puede estar en el poder y, al mismo tiempo, seguir siendo persona". Zelensky opta por la democracia digital, queriendo realizar referéndums on-line para tomar decisiones con el apoyo y la implicación popular.

Ambigüedad en la entrada a la UE y la OTAN

El actual presidente ucraniano Poroshenko dio una fecha aproximada de cuándo el país debería entrar en la Unión Europea y en la OTAN: 2023. Es cuando, cree, el país estaría preparado.

Zelensky cree que Ucrania todavía no puede hacerlo, por eso ha propuesto establecer un referéndum para aclarar la cuestión. Ha dicho que no quiere que Ucrania esté durante años "llamando a las puertas de Bruselas", y que tampoco quiere crear falsas esperanzas a los ucranianos sobre el ingreso del país.

Otra manera de debatir

El debate entre Zelensky y Poroshenko era el último cartucho del presidente para intentar oscurecer la figura del cómico e intentar un último esprint para salvar su candidatura. Pero sus maneras old school consiguieron todo lo contrario: que Zelensky le hiciese sombra a él.

La previa del debate estuvo a cargo de un grupo de pop-rock ucraniano, firmes defensores de Zelensky. Cuando el concierto todavía no había acabado en el abarrotado estadio, Poroshenko entró en escena.

Las faltas del presidente hacia su oponente fueron continuas: le recriminó su "incompetencia" y le echó en cara que "será un jefe del Estado débil que no podrá defenderse a sí mismo de los golpes de Putin".

Zelensky, por su parte, comenzó diciendo que en 2014 le votó: "Pero cometí un error", dijo. "Nunca nos pudimos imaginar que su nueva vida (que prometía el presidente) iba a convertirse en realidad en una supervivencia". Zelensky aseguró que venía con "una mentalidad del siglo XXI".

"No sé gran cosa, no tengo experiencia, pero me parezco a los ciudadanos ucranianos", confesó. Echó en cara a Poroshenko que él es "el resultado de sus errores".