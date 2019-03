May vuelve a perder: el Parlamento rechaza su acuerdo y deja el 'brexit' en el aire

May durante su intervención en el Parlamento británico este martes Reuters

Theresa May se anota otra derrota humillante en el Parlamento británico, que ha rechazado por votos 242 a favor y 391 en contra su acuerdo de divorcio "mejorado", como la primera ministra vendió anoche en una reunión a la desesperada con la Unión Europea. May necesitaba 318 votos para salvar el acuerdo.

La enésima votación decisiva en Westminster ha tenido un resultado más ajustado que la primera vez que los parlamentarios obligaron a May a buscar más garantías sobre el brexit, que queda ahora en el aire. Lo cierto es que May se ha empleado a fondo pero la nueva versión no cambia ni una coma del texto que el Gobierno británico y la UE firmaron a finales de noviembre. Tampoco altera la salvaguarda para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte en cualquier escenario.

Esta salvaguarda es la principal preocupación de los conservadores euroescépticos más radicales, que temen que atrape a Reino Unido en una unión aduanera permanente con la UE. Por eso pedían un límite temporal o una cláusula unilateral de salida. Es el asunto que ha enfangado todas las negociaciones y casi nadie se ha creído lo logrado por May a última hora: una simple declaración interpretativa, eso sí, jurídicamente vinculante.

"Nada ha cambiado señora May", ha repetido en varias ocasiones Jeremy Corbyn. El líder de la oposición apuntó anoche mismo cuál sería el sentido de su voto: no. "El Gobierno conservador no ha conseguido ninguno de sus objetivos", sentenciaba.

La primera ministra británica, completamente afónica, ha suplicado durante un debate de varias horas el apoyo de los parlamentarios. "El peligro para aquellos de nosotros que queremos tener fe en el pueblo británico y cumplir con su voto del 'brexit' es que, si esta votación no sale adelante, si este acuerdo no es aprobado, entonces el 'brexit' podría estar perdido", advirtió May.

Riesgo de 'brexit' caótico

Tras confirmarse la derrota de su plan, May ha vuelto a advertir a la cámara de los riesgos de un brexit caótico, una opción cada vez más realista. De hecho, un portavoz de Donald Tusk ha lamentado el resultado de la votación recordando que el tiempo corre en contra y que "aumenta" la posibilidad de una salida abrupta. "Del lado europeo, hemos hecho todo lo posible para alcanzar un acuerdo", ha asegurado.

El escenario más probable ahora es un retraso en la fecha del brexit. Previsiblemente Reino Unido no saldrá de la UE el 29 de marzo, tal y como había prometido May en repetidas ocasiones. El Parlamento votará mañana si quiere seguir adelante con el divorcio incluso sin acuerdo. Salvo sorpresa mayúscula, los parlamentarios rechazarán esta posibilidad.

Este nuevo no lleva a una nueva votación, este mismo jueves, en la que se debatirá y votará la ampliación del artículo 50 para retrasar la aplicación del brexit. Si se rechaza esta medida de emergencia, Reino Unido entrará en un callejón sin salida.