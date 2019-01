El 'brexit' provoca 100.000 solicitudes del pasaporte irlandés en el Reino Unido

El inminente 'brexit' está provocando un incremento en las peticiones de pasaportes irlandeses por parte de los ciudadanos británicos. Estas peticiones han aumentado un 22%, mientras que las peticiones irlandesas lo han hecho sólo un 2% comparado con 2017.

Durante 2018, el departamento de asuntos exteriores de Dublín ha registrado 200.000 peticiones de pasaporte irlandés, lo que ha provocado que la capital haya tenido que aumentar su plantilla en las oficinas para cubrir la demanda, ya que en un solo día se presentaron hasta 6.500 solicitudes.

Del total de peticiones, 98.544 provienen de Reino Unido. Los ingleses pueden solicitar este pasaporte si sus padres o abuelos nacieron en Irlanda. También pueden solicitarlo si residen en Irlanda. Durante el año pasado fueron 529 personas las que lo pidieron, dato que contrasta con el de 2015, que fueron solo 54.

El presidente del comité para el 'brexit' en el senado, Neal Richmond, dice que ha habido "un aumento continuado de peticiones de pasaportes irlandeses en Reino Unido desde 2016", cuando se votó la separación. Richmond asegura que "se estima que al menos un 10% de la población de Reino Unido pidan un pasaporte irlandés" a raíz del 'brexit'.

Juncker apuesta por Irlanda del Norte

El medio Bloomberg cuenta la historia de una mujer irlandesa, Noeleen Hayes, que se ha gastado alrededor de 300 euros en pedir los pasaportes para sus dos hijos, menores de edad, y así garantizarse las ventajas de pertenecer a la Unión Europea como tasas universitarias más bajas o atención sanitaria gratuita en territorios de la UE.

Pero todo esto depende de una cosa: el estatus que reciba Irlanda del Norte tras el 'brexit'. Theresa May ha repetido en varias ocasiones que "crear cualquier forma de frontera aduanera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido no respetaría que esta es una parte integral del mismo".

Una de las opciones sería crear una aduana entre ambos territorios. "Es algo con lo que nunca estaré de acuerdo", dice May. "Si la UE cree que lo haré, está cometiendo un gran error".

Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar ha respaldado a May asegurando que "no nos estamos preparando para una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte". "Nuestros esfuerzos están en conseguir un acuerdo que asegure que eso no ocurra", ha añadido.

Pero Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha asegurado el apoyo a Irlanda del Norte: "En cuanto a la frontera entre las dos irlandas, nos mantenemos en el punto de vista que hemos expresado muchas veces: Irlanda primero".