Abandono escolar y otros 5 problemas que ve la UE en el sistema educativo español

España continúa a la cola de la UE en materia de abandono escolar y de gasto educativo, las diferencias de resultados entre las comunidades autónomas son muy pronunciadas y persiste el problema de las repeticiones excesivas de curso. Además, continúa habiendo un fuerte desajuste entre las titulaciones que ofrecen las universidades españolas y las necesidades del mercado laboral, que se traduce en un gran número de trabajadores tanto poco cualificados como infracualificados, según el informe anual de evaluación de los sistemas educativos de la la UE publicado este martes por la Comisión Europea.

1.- Gasto educativo por debajo de la media de la UE

El gasto público en educación en España descendió ligeramente hasta el 4% del PIB en 2016 (una décima menos que el año anterior). Se trata de uno de los niveles más bajos de la UE y está muy lejos de la media comunitaria (4,7%). La inversión educativa todavía no ha recuperado el nivel precrisis de 2009. En paralelo, el gasto en educación a cargo de las familias ha aumentado un 34% entre 2009 y 2015. Como este gasto privado se dedica a refuerzo escolar y actividades extraescolares, el resultado "puede afectar negativamente a la equidad educativa".

El nivel de gasto educativo ha sido uno de los temas más polémicos en los debates para tratar de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación en los últimos meses del Gobierno de Mariano Rajoy. Mientras que los partidos de izquierdas reclamaban un aumento hasta el 5% del PIB, el centroderecha abogaba por una subida gradual hasta el 4,7% en 2025. Bruselas no se decanta por ninguna de las dos opciones, pero lamenta que finalmente no se haya firmado este Pacto de Estado y no ve claro que las negociaciones vayan a continuar con Pedro Sánchez. Eso sí, celebra que el presupuesto para becas haya aumentado en 2018.

2.- Grandes diferencias en abandono escolar entre las Comunidades Autónomas

España es el segundo país de la UE con mayor tasa de abandono escolar, sólo por detrás de Malta, pero "está realizando muy buenos progresos en la reducción". Las cifras han bajado progresivamente del 23,6% en 2013 al 20% en 2015 y el 18,3% en 2017. Si la tendencia continúa se alcanzará el objetivo nacional del 15% en 2020. Los avances han sido especialmente importantes en La Rioja, Murcia y las islas Canarias. En contraste, en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia la tasa de abandono escolar sigue por encima del 20%. En Cantabria y el País Vasco no llegan al 10%. El nivel educativo de los padres, el estatus socioeconómico de los estudiantes o el historial migratorio son los principales factores que explican estas diferencias. Otro elemento que podría explicar las tasas elevadas en algunas regiones es "la alta demanda de trabajadores no cualificados en sectores como el turismo y la construcción".

3.- Una tasa muy alta de repeticiones de curso

La tasa de repetición de cursos en España es "muy alta" y "no mejora". El 12,3% de los estudiantes repiten el primer curso de secundaria, el 10,7% el segundo curso, el 11% el tercer curso y el 9,5% el cuarto curso. El Gobierno español recibió en julio una recomendación de la UE que reclama "reducir el abandono escolar y las disparidades regionales en los resultados educativos, en particular apoyando mejor a estudiantes y profesores". Una petición que según el informe sigue siendo plenamente de actualidad.

4.- Demasiados interinos en la profesión docente

Bruselas ve imprescindible una reforma de la profesión docente, incluyendo el modo de acceso, para reducir la temporalidad. "Existe un elevado número de personal docente interino en el sistema educativo español. De media, 1 de cada 4 profesores es temporal y el rango oscila entre el 14% y el 32% según las regiones", señala el informe. Las primeras medidas para facilitar el reclutamiento como personal indefinido de los profesores interinos se han adoptado ya en 2018. El Gobierno español ha comunicado a Bruselas que se contratará a 130.000 nuevos profesores fijos de aquí a 2020 y a 200.000 para 2022.

5.- Alta tasa de abandono también en los estudios universitarios

España tiene una elevada tasa de abandono temprano también en los estudios universitarios y muchos estudiantes son lentos a la hora de completar sus licenciaturas. Un 21,8% de los alumnos (25% hombres y 19% mujeres) dejan la carrera el primer año. Además, un 8,3% de los estudiantes cambian de licenciatura a mitad de camino (9,9% hombres y 6,9% mujeres). Sólo el 34,9% acaban la carrera en el plazo normal previsto de cuatro años, una tasa "muy baja". Además, la cuota de empleo entre licenciados (76,6%) es muy inferior a la media de la UE (84,9%).

6.- Desajuste entre enseñanza y mercado laboral

El desajuste entre la enseñanza y el mercado laboral en España sigue siendo alto y hay importantes desequilibrios en materia de cualificaciones. En 2015, el 19,2% de los trabajadores españoles estaban poco cualificados para su puesto de trabajo; el 22,4% estaban sobrecualificados y otro 34,6% trabajaban en un campo diferente al de sus estudios. La UE ya ha pedido al Gobierno español que aumente la cooperación entre el sector educativo y las empresas para mitigar estos desajustes. Una de las recetas que sugiere Bruselas es reforzar la formación profesional dual. El porcentaje de estudiantes españoles de ciclo superior de secundaria que cursan formación profesional es sólo del 35%, muy por debajo de la media comunitaria (49%).