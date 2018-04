La crisis catalana se ha acabado colando en el discurso Emmanuel Macron ante el pleno de la Eurocámara. El eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui, le ha preguntado su opinión sobre las regiones soberanistas de Europa que quieren "desgajarse", en una referencia nada velada a Cataluña. La respuesta del presidente francés a los independentistas catalanes ha sido muy clara: "Guste o no, hay que cumplir la Constitución".

"Soy favorable a acompañar las especificidades culturales, la riqueza de nuestra diversidad, pero hay que hacerlo en un marco democrático. Y el marco democrático supone respetar las Constituciones de las que nuestros pueblos se han dotado", ha sostenido Macron durante su segundo turno de réplica a las intervenciones de los eurodiputados.

"Eso puede gustar o no, pero la Constitución no puede trocearse, la soberanía no se divide al menos que el pueblo lo decida", ha zanjado el presidente francés. Esta vez, ningún eurodiputado independentista ha querido preguntar a Macron sobre Cataluña, a diferencia de lo ocurrido cuando intervinieron en el Parlamento Europeo los primeros ministros de Portugal e Irlanda, que sí fueron interrogados sobre la crisis catalana por los parlamentarios de Esquerra Republicana.

Macron ha sido uno de los aliados más incondicionales en la UE del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al desafío soberanista en Cataluña. Desde el primer momento ha rechazado los intentos de mediación que reclaman los independentistas, les ha acusado de saltarse el Estado de derecho y ha apoyado las medidas adoptadas por las autoridades españolas.